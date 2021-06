“La portada de la Flama del Canigó és un esdeveniment cultural i de país”

Entrevista a Pol Tarrida Aribau, president de l’entitat Flama del Canigó

Actualment soc el president de l’Associació Flama del Canigó d’Igualada. Vaig començar en aquesta associació quan tenia 16 anys com a corredor, després hi he fet tasques de coordinació i de gestió i avui la presideixo.

Qui sou l’entitat Flama del Canigó d’Igualada?

Som una entitat constituïda per jovent de la ciutat i molts de nosaltres portem molts anys col·laborant en aquest esdeveniment. Per una banda perquè ens agrada la natura i la muntanya i per l’altra perquè ens agrada col·laborar en un esdeveniment cultural i de país com és la portada de la Flama, no únicament a la ciutat d’Igualada i a la comarca sinó també a tots els pobles per on passem durant el recorregut.

La majoria de les persones que som a l’entitat en el seu moment havíem estat corredors, atletes populars que participen fent els relleus i amb els anys ens hem anat implicant en l’organització. Actualment els que formem la junta som igualadins d’entre vint i trenta anys i compten amb el suport, en moments concrets, de persones que havien estat dins la junta, que ens aporten la seva experiència i que són qui ens van passar el relleu.

Qui són els portadors de la Flama?

En els anys que tot era normal (abans de la covid), els corredors els cercàvem fent ressò a través de les xarxes, i a la vegada tenim una base de dades amb la gent que s’inscriu cada any i a qui se’ls torna a proposar. Sempre hi ha hagut força corredors fidels a l’esdeveniment. Es tracta de corredors joves, que puguin fer els relleus.

Després que l’any passat es fes una versió reduïda a causa de la covid, com es presenta l’edició d’enguany?

L’any passat es va fer una versió molt reduïda de l’esdeveniment i només hi vam anar la junta, no hi va haver corredors. Aquest any ho farem amb un grup reduït de 15-20 corredors per poder-ho fer tot corrent, però adequat als moments que estem vivint. L’any passat vam haver d’improvisar molt a última hora, però des de l’Ajuntament ens van donar el seu suport per fer l’acte d’una manera excepcional. Aquest any des del departament de Cultura se’ns va dir que féssim el projecte com si fos un any normal i que ens aniríem adaptant a les circumstàncies de cada moment. Si abans teníem 30-35 corredors, aquest any els hem reduït a la meitat. I a causa de la covid hem decidit que totes les persones que participin en la portada de la Flama, o bé hagin rebut la primera dosi de la vacuna o hauran de realitzar un test ràpid el dia 21. I això és possible gràcies a la col·laboració del Centre Assistencial Anoia. A Igualada, com l’any passat, el peveter estarà ubicat al balcó de l’Ajuntament, on serem rebuts per l’alcalde i els regidors municipals i les entitats que vulguin recollir la Flama, la donarem des del vestíbul.

La Flama del Canigó surt des del cim de la muntanya del mateix nom. Com és la tradició de la festa?

La Flama del Canigó es guarda durant tot l’any al Castellet de Perpinyà i des d’allà es puja al cim del Canigó la nit del 22 al 23 de juny. En condicions normals, es puja a peu i allà es fa la cerimònia de regeneració de la Flama. En aquesta regeneració Igualada hi juga un paper important perquè som qui s’encarrega de gestionar i organitzar la cerimònia. L’entitat d’Igualada, que des de fa més de 30 anys que existeix, juntament amb les entitats de la Catalunya Nord, és l’única entitat catalana que aquest any puja al Canigó de la Catalunya Sud. Dalt del cim també s’hi pugen feixos de llenya (en condicions normals se sol fer el cap de setmana anterior) i a les 12 de la nit, aquest feixos s’encenen amb la Flama. És simbòlicament la regeneració. Es fan uns parlaments per part d’algunes de les entitats i a partir d’aquí els grups agafen la Flama, individualment cada entitat va marxant cap al seu lloc d’origen i durant el dia 23 es reparteix arreu dels Països Catalans. Aquest any, nosaltres, juntament amb alguns agents rurals i amb els companys del Casal de Conflent, el que farem serà pujar al Canigó a peu, portant la Flama, el dia 22 a partir de les 6 del matí; pararem al refugi de Portalets a menjar una mica i arribarem al cim cap allà la 1 del migdia. Farem la cerimònia, que no podem fer a mitjanit, perquè a França encara hi ha toc de queda. Un cop acabada la cerimònia nosaltres baixarem cap al costat català fins al refugi dels Estables, on arribarem a les 8 del vespre. Allà ja hi haurà dos corredors que faran un relleu a peu des del refugi fins a Prats de Molló on farem nit i dimecres 23 al matí ja és previst començar amb els relleus.

Com s’organitza tot el recorregut dels relleus?

A dos quarts de 6 del matí començaran els relleus i anirem des de Prats de Molló fins al Coll d’Ares, en una esplanada on les diverses entitats de la Catalunya Sud que vulguin recollir la Flama ho podran fer. Nosaltres tindrem esperant-hi un autocar amb 15-20 corredors, que seran qui faran els relleus fins a Igualada. Seran relleus curts, de prop d’un quilòmetre: d’aquesta manera cada un dels corredors farà un total aproximat de 10km. A les 8 del vespre la Flama arribarà a Igualada. I des d’allà es repartirà cap als diversos municipis de la comarca de la mà de les entitats que la demanin. També la Flama arribarà a Montserrat gràcies al Club Atlètic Igualada, els atletes del qual, tradicionalment, la porten corrent fins al Monestir, on nosaltres també assistim a la rebuda.