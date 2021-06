L’Anoia registra la pitjor campanya del cereal de l’última dècada

Campanya del cereal irregular a la Catalunya Central. Si bé a les zones més elevades la producció ha estat mitjana, al Pla de Bages i l’Anoia es preveu registrar la pitjor campanya dels últims 10 anys. La sequera n’és la culpable. “Pràcticament no ha plogut i això ha condicionat tota la campanya”, explica a l’ACN el pagès Josep Mas. La producció no arriba ni al 50% d’un any normal i això, lamenta, no permetrà, ni tan sols, cobrir despeses. “Ara ens estan sortint uns 1.500 kg d’ordi per hectàrea quan, de mitjana, normalment en collim uns 3.000”, explica Mas. El preu, però, no es veurà afectat perquè es fixa a nivell mundial i, per tant, la producció de la Catalunya Central no té cap tipus d’incidència.

Fa pocs dies que els pagesos de la Catalunya Central han començat a engegar les segadores. La calor intensa dels darrers dies ho ha avançat uns dies. Aquesta és una campanya marcada per la sequera, que ha condicionat tot el desenvolupament de la planta. “El sembrat ha quedat clar, no ha agafat la talla que hauria d’haver agafat i a l’hora de madurar, el gra tampoc ha tingut l’aigua que necessitava”, lamenta el pagès Josep Mas.

La campanya és irregular segons la zona de la Catalunya Central. A les zones altes es registrarà unes produccions “més normals” perquè ha plogut més. En canvi, a la plana, les produccions seran molt baixes i no arribaran ni a la meitat d’un any normal. “Hi ha hagut pagesos que han hagut de sembrar dues vegades perquè, per culpa de la sequera, la planta no va créixer”, explica Josep Guitart, responsable d’UP a la Catalunya Central.

El canvi climàtic, un gran entrebanc

“Estem vivint ja el canvi climàtic, el maig és el mes de més pluja, i aquest any no va ploure ni un sol dia. A les nits, tampoc hi ha hagut rosada, només vents que ho han assecat tot i ens ha castigat molt, i ja no parlem de la calor de les últimes setmanes, que feia anys que no veiem”, explica Guitart.

En aquest sentit, els pagesos viuen directament els efectes del canvi climàtic. ” Per Guitart, és un “entrebanc dels grans. Si es compleixen el que diuen els científics, és molt probable que els cultius de secà a la Catalunya Central siguin inviables, i tampoc sabem quins cultius podrem arribar a fer perquè també tenim molta fauna salvatge que ho arrasa tot. Estem molt limitats”, lamenta.