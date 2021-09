L’Igualada Rigat inicia l’OK Lliga amb derrota però bones sensacions

IGUALADA RIGAT 3

REUS DEPORTIU 6

L’Igualada Rigat 2021-2022 ha començat la lliga amb una derrota amb bones sensacions. L’equip va plantar cara a un dels candidats al títol, el Reus, va saber remuntar un 0 a 2 en contra i només al final va veure com se li acabaven les forces per acabar de rematar la feina. Ara haurà d’agafar-se a aquest gen competitiu per afrontar la segona jornada a la pista del potent FC Barcelona.

Els igualadins tenien la baixa avui d’Aleix Marimon, amb problemes d’esquena. El va substituir a la convocatòria Nil Cervera, que acaba de proclamar-se subcampió d’Europa sub-19 amb la selecció espanyola. Tot i l’absència d’un dels motorets de l’equip, els arlequinats van carburar a bon ritme fins que al minut 7 els àrbitres van assenyalar un penal rigorós a l’Elagi per retenció de bola. Deitg, que va tornar a estar sensacional durant tot el partit, li va aturar el llançament a un especialista com Marín, però l’ex-igualadí va aprofitar el rebot per avançar als visitants.

20 segons més tard, l’IHC va encaixar el segon en una contra amb remat al segon pal de Gelmà. L’equip no es va enfonsar. Lluny d’això, va ser capaç de donar-li la volta al marcador. Al minut 18, Riba va desviar a la xarxa un tir llunyà del Ton. Era l’1 a 2 que obria esperances. L’Elagi es va encarregar de mantenir-les més enllà del descans aturant un penal al mateix Marín.

Fins que hi va haver bateries

Amb l’1 a 2 que ho deixava tot a l’aire s’arribava al descans. Al primer minut Marín va veure una targeta blava. Riba no va encertar amb la FD però en la superioritat l’IHC va empatar gràcies a un tir de Palau. I dos minuts més tard va arribar la gesta. El 3 a 2 amb una cullera marca de la casa del capità Ton Baliu.

Era el millor moment dels “rigats”, però va durar poc. El cansament de la remuntada va començar a passar factura i en un minut Julià va fer dos gols que van tornar a capgirar el marcador. Aquí ja no hi va haver una altra “gesta”. Tot i que l’equip les va tenir per intentar-ho. Fins a dues pilotes aturades van tenir els arlequinats per tornar a entrar en el partit. Però ni Tety Vives ni Riba en una FD van poder marcar. En canvi sí que ho va fer Julià, en una gran acció individual i Salvat, desviant un tir exterior. Era el 3 a 6. Faltaven 4 minuts però els igualadins ja no van poder fer més. Ara a esperar la segona jornada al Palau Blaugrana.