L’Igualada Rigat comença l’OKLiga amb un empat davant del Reus a Les Comes

Resultats del Partit

Igualada Rigat HC vs Reus Deportiu Virginias OK Lliga Masculina Igualada Rigat HC 1 – 1 Reus Deportiu Virginias

L’Igualada Rigat va sumar un punt en el seu debut al Pavelló Les Comes davant el Reus Deportiu Virginias a la primera jornada de l’OkLiga 2024/25. Els arlequinats van mostrar una bona versió davant del recent subcampió de la Supercopa d’Espanya que els va permetre començar puntuant a la lliga, tot i que els de Marc Muntané van tenir a la seva mà els tres punts, de la mateixa manera que també els podrien haver perdut.

Abans de començar el partit, l’Igualada Hoquei Club va voler homenatjar als dos jugadors de l’Igualada Rigat que van participar als World Skate Games d’aquest passat estiu a Novara: Marc Rouzé, defensant els colors de la selecció francesa absoluta que va quedar cinquena, i Biel Llanes, campió del món sots-19 amb el combinat espanyol.

Amb questa premissa, ja es pot suposar que el partit va ser tremendament igualat i disputat. I intens, des dels primers minuts ja s’endevinava una autèntica guerra a la pista entre igualadins i reusencs. Les bones actuacions dels porters Guillem Torrens i Càndid Ballart van evitar que s’obrís ben aviat el marcador. Els dos equips es van jugar de tu a tu, però sense voler concedir gaires espais a les esquenes, amb atacs mil·limetrats i estudiats.

De fet no va ser fins a l’entrada a pista de Marc Rouzé i Miguel Cañadillas que el conjunt igualadí va ser capaç de revolucionar el partit i trencar les línies defensives del Reus Deportiu. Al minut nou de partit, Rouzé es va inventar una jugada individual magistral, deixat amb el motlle al seu defensor, i definint com manen els cànons davant Càndid Ballart per obrir la llauna i marcar el primer gol arlequinat del curs 24/25.

Després d’encaixar el gol el conjunt de Jordi Garcia va mostrar un pèl d’ansietat per voler trobar l’empat ràpid, i l’Igualada va estar a punt de condemnar-ho en diverses ocasions, però no van poder ampliar l’electrònic i amb la mínima avantatge local es va arribar al descans. A l’inici de la segona part el Reus va sortir amb tot en busca de l’empat, però Guillem Torrents i la seva defensa van estar molt encertats per evitar-ho.

Poc a poc, però, aquesta muralla defensiva anava deixant alguna petita escletxa que els reusencs van estar a punt d’aprofitar amb dos xuts al ferro. En veure-ho Marc Muntané, intel·ligentment, va demanar temps mort després d’un bullying a l’àrea igualadina. Però per mala fortuna dels arlequinats, aquesta disputa va acabar amb un rebot que va caure a la posició de Maxi Oruste, que es trobava davant de porteria i amb un toc subtil va enviar la bola al fons a de la xarxa per posar l’empat al marcador.

Ambdós conjunts ho van intentar fins al darrer instant, amb dues accions a la contra que el conjunt igualadí, ahir amb la seva equipació rosa en contra de càncer de mama, no va saber aprofitar al darrer tram del partit. D’aquesta manera va sonar la botzina final amb repartiment de punts, en un partit on en calent cap dels dos semblava estar satisfet amb l’empat, però que passades unes hores (i sobretot cap a la recta final de la temporada) tots dos van començar a donar per bo el punt sumat.

Sense temps per lamentar-se ni descansar pràcticament, els arlequinats ja tornen a tenir el cap posat a la segona jornada de l’OKLiga, el seu primer desplaçament que disputaran davant el Voltregà Movento Stern aquest proper dimecres a partir de les 21h, on el conjunt de Marc Muntané buscarà sumar la primera victòria del present curs.