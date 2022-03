L’Igualada Rigat cau derrotat a l’últim segon

IGUALADA RIGAT 5

GIRONA HC 6

Perdre un punt a falta de menys d’un segon és de les coses que fan més mal en l’esport. I més si és en un partit on has hagut de remuntar. Que ho has aconseguit a l’últim minut. I quan acabés d’enviar una bola al pal que t’hauria pogut donar els 3. Faltaven dos segons… el rebot va cap a l’ex-IHC, Raül Pelicano, que amb la seva tècnica prodigiosa, envia un remat amb una sola mà a l’escaire gairebé amb el temps esgotat. Molt dolorós. I més si tenim en compte que l’empat (ja no diem la victòria) et donava gairebé de manera matemàtica la permanència.

Una part per cada equip

L’IHC va començar malament el partit. Els gironins, conscients del que s’hi jugaven, es van avançar dos cops amb el 0 a 2 i amb l’1 a 3 (amb un altre gol pràcticament sobre la botzina).

Pelicano va avançar els visitants amb un tir ras i llunyà que va desviar el patí del mateix Elagi. Menys d’un minut després Aguirre va fer el 0 a 2 desviant un tir de Grau. Van haver de passar 7 minuts perquè els arlequinats aconseguissin reduir diferències. Tety Vives va enviar un tir a porteria al límit de la possessió i Cantero va desviar la bola, va recollir el rebuig del porter i la va acabar posant dins. L’1 a 2 donava esperances de remuntada. Però a falta de 14 segons Gere va fer l’1 a 3 … presagi del final terrible de partit.

A la segona part els rigats van jugar millor i van ser capaços d’equilibrar el partit (per dos cops), gràcies especialment a un inspirat Gerard Riba. Al minut 3 i mig Riba va marcar de FD el 2 a 3. I 28 segons després va empatar amb una acció d’interior, caçant un rebot. 6 minuts més tard en Gerard va rematar el hat-trick amb una altra FD.

No havia de ser una tarda plàcida pels de Francesc Fernàndez perquè el Girona va tornar a empatar amb un gol de Grau al minut 15. I encara van tornat a posar-se pel davant amb un altre gol d’Aguirre al límit de la possessió. Just a falta d’1 minut Palau va fer embogir les Comes amb un aixeca i pica que premiava l’esforç dels locals i posava un empat en el marcador que reflectia el que s’havia vist a la pista. Però encara faltava el pitjor. La pitjor sorpresa de la tarda. La que va arribar a falta de 34 centèsimes. La que va complicar una mica més un final de temporada que ja es preveia emocionant. Ara caldrà intentar recuperar algun dels punts perduts a Calafell el proper dissabte.