Triomf difícil de Toni Bou al trial francès de Chalon-sur-Saòne

Toni Bou ha aconseguit la 71a victòria en el campionat del món de trial sota sostre. I no ha sigut gens fàcil, doncs amb la Honda tant sols ha guanyat per un punt de diferència al també pilot català Adam Raga (TRRS), en el trial francès de Chalon-sur-Saône.

Al finalitzar la prova, Bou comentava que “ha estat una carrera molt bona per a nosaltres. Crec que no hi havia molta més dificultat que en la prova de Niça, però és cert que aquí hi havia zones que patinaven molt i, concretament, hi havia un parell de passos en els quals es podia marcar la diferència. I així ho hem fet. En la primera volta he empatat amb Adam Raga, en la segona tornada també i en la final he guanyat per tan sols 1 punt. Raga no ha comès cap error, només ha fallat en la zona més complicada del recorregut, i aquí és quan hem pogut aconseguir un petit avantatge que ens ha portat fins a la victòria. Hem començat el campionat molt bé amb les dues victòries i aconseguint 3 dels 4 punts addicionals possibles, però és cert que tots estem lluitant fort per aquest mundial”.

Després de la disputa dels dos trials francesos de Niça i de Chalon-sur-Saône, el pilot pierenc disposa d’un còmode avantatge en el campionat de 13 punts sobre Adam Raga i de 22 respecte al pilot italià Matteo Grattarola (Beta).

Aquest dissabte 2 d’abril es disputarà la tercera prova del mundial sota sostre al Madrid Arena situat en el recinte ferial de la Casa de Campo construït a partir de l’antic Rockódromo amb l’objectiu de formar part d’uns hipotètics JJ.OO. madrilenys.