L’Igualada Rigat a punt per l’inici de la Parlem OkLliga

L’Igualada Rigat finalitza aquesta setmana la seva etapa de preparació prèvia a l’inici de la temporada 2023/24. El conjunt igualadí debutarà amb Marc Muntané a la banqueta en partit oficial a la sempre complicada pista del Deportivo Liceo, recent sots-campió de la Supercopa d’Espanya.

Els arlequinats van començar la seva pretemporada fa aproximadament un mes: els jugadors arlequinats es van posar a les ordres del nou cos tècnic el passat 21 d’agost, amb dobles sessions diàries per agafar tornar a agafar ritme. La primera prova va ser al II Trofeu Festa Major Igualada davant el CP Vilanova, la qual es va saldar amb victòria igualadina per 3-1.

La següent setmana va ser fatal pel primer equip de l’Igualada HC: les dues jornades corresponents a la XIX Frit Ravich Lliga Catalana, contra el CH Mataró a casa i al Ateneu Agrícola de Sant Sadurní de Noia van finalitzar amb dues dures derrotes per 4-7 i 5-1 respectivament. Sense temps per descansar, el jove equip igualadí va disputar el I Torneig Clyton Cadí, a La Seu d’Urgell.

El conjunt arlequinat va guanyar al CP Rivas de l’ex-arlequinat Bernat Yeste a les faltes directes, però a la final es van veure superats pel Lleidanet Alpicat del també ex-arlequinat Mats Zilken. Tot i que no milloraven els resultats, cada dia i cada partit les bones sensacions anaven creixent.

Per treure’s el mal gust de boca de la plata aconseguida al torneig del Cadí, l’Igualada Rigat va disputar un partit amistós davant el Patí Vic; els arlequinats van ser molt superiors i van aconseguir una àmplia victòria per 2-7. Els engranatges començaven a girar a l’uníson i la bola, per fi, perforava la porteria rival. La darrera setmana l’equip de Marc Muntané ha tingut dues proves de foc en format amistós, però que d’amistós han tingut ben poc: el passat dimecres el Finques Prats Lleida va caure a Les Comes per 4-3, amb un hat-trick de Gerard Riba. I només dos dies després, els arlequinats van visitar al CP Voltregà: el partit va acabar en empat a 4, amb hat-trick de Mabe inclòs, després de que els igualadins aconseguissin remuntar un 2-0 local.

Ara és hora de demostrar tota aquesta preparació i bona evolució de l’equip. L’escenari no és el més fàcil, però fa pocs mesos pràcticament els mateixos nois amb la mateixa il·lusió van estar a punt d’arrencar una victòria èpica a Riazor. Aquest proper dissabte comença la Parlem OkLliga per l’Igualada Rigat, a les 18:00h a casa del Deportivo Liceo. Partit molt complicat, però res és impossible i menys per aquest equip.