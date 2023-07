L’Igualada Femení HCP fitxa a Sílvia Jurado

L’osonenca Sílvia Jurado ha estat presentada com a nova jugadora de l’Igualada Femení Grupo Guzmán per a la temporada 23-24. A l’acte de presentació hi van assistir, entre d’altres, Jordi Mier, entrenador del primer equip, Jordi Besa, president del club igualadí, així com membres de l’staff tècnic i de la Junta de l’entitat.

Amb una dilatada experiència a la Oklliga com a jugadora del CP Voltregà i del CP Manlleu, entre els anys 2010 i 2017, va conquerir nombrosos i destacats títols com; 2 Copes d’Europa, 4 Oklligues i 2 Copes de la Reina. Sílvia Jurado s’incorpora al primer equip per aportar la seva qualitat, intensitat i experiència en un grup que combinarà veterania i joventut.

La nova jugadora igualadina ve del CP Vic amb qui ha competit en les darreres temporades a Primera Catalana, on ha liderat en solitari aquesta temporada la taula de golejadores de la categoria amb 41 gols en 22 partits; i sumant-ne un total de 74 gols en les darreres dues temporades.

La jugadora, de 30 anys, ha de ser peça clau, juntament amb les confirmades Carolina Herrera, Aida Mas, Carla Claramunt i Laia Navarrete, per assolir l’objectiu de la permanència i, alhora, donar pas i confiança a les joves jugadores del planter que es volen consolidar a la millor lliga femenina del món.

L’osonenca es troba en un moment físic òptim doncs actualment competeix també en curses de muntanya a títol individual. El físic, sempre important en l’esport d’elit, i la il·lusió per tornar a jugar a la OkLiga seran les claus per veure la millor versió de la Sílvia Jurado, imprescindible per fer una bona temporada de la mà de Jordi Mier, avalador de la seva incorporació.

El club no descarta fer alguna altra incorporació si aquesta és interessant, però a dia d’avui hi ha plena confiança amb les confirmades i amb les joves promeses del planter com Gina Balcells, Mar Bricollé, Maura Santó, Laura Crespo, Arian Martín… que s’hauran d’anar guanyant la confiança de Les Comes i els minuts a la OkLiga.