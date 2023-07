Més de 6.000 alumnes s’han format en igualtat de gènere amb la Mancomunitat

Un total de 6.167 alumnes dels diferents centres educatius de primària i secundària de la Conca d’Òdena han participat als diferents tallers i sessions de formació de gènere que s’han dut a terme en el marc del programa de coeducació de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD).

Prop d’una cinquantena de centres educatius han dut a terme els tallers de contacontes com ara “A la recerca del lleó” o també els “Contes desexplicats”, i diversos tallers de prevenció i reflexió com “Com són nens i nenes?”, “Sexualitat sense tabús”, “L’Àlex es maquilla -identitats de gènere”, “Que si rosa, que si blau”, “Masclismes quotidians”, “Interseccionalitat” o “Com em veus, com em veig”, entre molts d’altres. També han participat al programa 10 llars d’infants que han programat la sessió de contacontes “El monstre rosa” a càrrec de l’actriu Mònica Torra.

La valoració global del programa d’enguany és molt positiva, tant per la participació, com per la riquesa de les intervencions de l’alumnat i també per l’actuació de les persones que van oferir els tallers. Tot i això encara es detecten resistències a les aules quan es parla de feminisme, i és per això que la Mancomunitat remarca la importància de seguir treballant i oferint espais d’educació de gènere, per a poder garantir drets bàsics i fonamentals a les aules i a fora, i ajudar a entendre la necessitat de revisar la construcció social i culturals dels gèneres, com a base de les discriminacions de gènere i com a mecanisme d’opressió.

Tots els tallers, gratuïts per al centre, formen part del Programa de Coeducació que organitza la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, a través de la seva àrea d’igualtat, cofinançat amb tots els ajuntaments i amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Ministeri d’Igualtat. Així doncs, la MICOD facilita tallers gratuïts per reflexionar sobre les desigualtats de gènere als centres i equipaments dels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí.

Es tracta d’un projecte prioritari per la Mancomunitat, ja que la coeducació potencia la igualtat real d’oportunitats entre homes i dones, trenca amb els estereotips i els rols sexistes, i permet prevenir i abordar les violències masclistes. Amb els diferents tallers gratuïts que ofereix la MICOD i que els centres poden programar, s’avança cap a un sistema educatiu que té en compte la perspectiva de gènere. El programa de coeducació forma part del Pla d’Igualtat de gènere de la Mancomunitat, que té l’encàrrec de treballar per l’erradicació de les discriminacions de gènere.

De cara al curs vinent la MICOD ofereix als centres un nou Programa de coeducació que inclou accions específiques per a totes les edats: des de llars d’infants fins a segon de batxillerat, incloent els centres de graus de formació professional. L’objectiu és trencar els estereotips de gènere ja des de la primera infància, a través de contes que presenten personatges diversos i famílies diverses, i tallers que treballen les diferents identitats de gènere i orientacions sexuals. Pel que fa a secundària es segueix treballant l’equitat de gènere però es posa un èmfasi especial en la prevenció de les violències masclistes i sexuals, un greu problema amb profundes arrels culturals i socials. Tots aquells centres que hi estiguin interessats, es poden posar en contacte amb la Mancomunitat a igualtat@micod.cat.