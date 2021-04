L’Hospital Universitari d’Igualada forma a professionals d’Europa i Àsia

En el marc de la formació dels cirurgians ortopèdics i, entenent que la situació social actual generada per la Pandèmia del COVID-19 no permet generar una estructura docent com la que sempre havíem entès, és necessària una nova contextualització d’aquesta activitat educativa.

L’empresa United Orthopedic i l’Hospital Universitari d’Igualada, de la mà del Dr. Joan Leal i Blanquet, cap del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia d’aquest Hospital, han decidit portar a llarga distància les ensenyances que en el passat es feien d’una forma presencial.

Així, el dilluns dia 19 d’abril es va realitzar una retransmissió en directe d’una cirurgia d’una artroplàstia total de genoll en una pacient afecta d’una artrosi d’aquesta articulació.

Aquesta malaltia, d’una elevada prevalença en la nostra societat, té com a patró d’or de tractament la implantació d’una pròtesi articular. La tècnica quirúrgica utilitzada és de cabdal importància i els cirurgians novells necessiten una formació exhaustiva per tal de retenir les habilitats per ésser el més precisos en aquesta cirurgia. La retransmissió del passat dilluns es va poder seguir a tot Europa i al continent asiàtic, comptant amb la connexió de més de 300 cirurgians arreu d’aquest territori.

Aquesta acció s’emmarca en el context d’una sèrie de jornades virtuals de formació, que s’aniran definint en funció de les necessitats i requeriments dels cirurgians.

L’equip de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital Universitari d’Igualada i, en concret la seva Unitat de genoll, aposten per la docència i la recerca com a eixos bàsics, per tal de donar una excel·lència en l’assistència clínica diària. És per això, que accions com aquesta s’aniran repetint al llarg de l’any, liderant així projectes com la robòtica i la simulació en la cirurgia especialitzada.