“Les telecomunicacions ara son l’equivalent a la revolució industrial del s.XIX”

El portal que engloba diverses capçaleres comarcals, Catalunya News, entrevista a Ernest Pérez-Mas, fundador i president executiu de Parlem Telecom. Catalunya News publica una sèrie d’entrevistes a diferents protagonistes de l’evolució i l’actualitat de les TIC a Catalunya, que anirem repassant en els propers dies.

Tenim una xarxa fiable i robusta a Catalunya?

Absolutament, entre les primeres del món. La fibra òptica s’està estenent per tot el país amb noves troncals que arribaran a totes les capitals de comarca i municipis petits. Durant la pandèmia els pics de càrrega han estat absorbits tant per la xarxa de fix com la de mòbil.

La generació de continguts ha estat la gran aposta dels operadors en els darrers anys. Quina és la propera batalla?

La connectivitat de les coses en cases i ciutats sensoritzades amb milers d’elements de l’Internet de les coses interconnectats.

El 5G és l’adéu definitiu als cables?

Els cables continuaran existint per a interconnectar territoris, continents i troncals que alimentin les estacions de 5G. La tecnologia 5G, més enllà de la baixa latència que minimitza el retard de xarxa, permetrà donar connectivitat i automatitzar dispositius (de transport, logística, robòtica ) en entorns indoor i outdoor sense fils.

Com s’està estenent Parlem pel territori?

Estem cablejant algunes poblacions de Catalunya i tenim un pla per fer-ne més de 10 durant aquest 2021 i completar la cobertura d’altres operadors. A més, volem ser un actor principal en la concentració d’operadors locals per a constituir un operador mitjà català centrat en aquest país.

Quin grau d’autonomia té Catalunya pel que fa a recursos tecnològics?

L’assignació de freqüències per a mòbils és una concessió de l’estat, no existeixen concessions regionals que haurien permès el desplegament de companyies de mòbils pròpies com passa a altres països, on fins i tot companyies industrials tenen llicències de mòbil. Pel que fa a fibra, la Generalitat desplega troncals per arribar a pobles amb pocs habitants i els operadors de qualsevol àmbit porten la fibra als usuaris. l’assignatura pendent seran els nuclis rurals petits i dispersos i alguns polígons industrials fins que el 5G no es desplegui.

Quina visió té de el futur de les telecomunicacions a Catalunya?

No tenim una companyia de referència que prengui les decisions pensant en aquest país; com a conseqüència generem menys riquesa col·lectiva que no tocaria i les inversions no cobreixen la bretxa digital territorial. Cal una política pública decidida que impulsi el desplegament de 5G i sobretot el creixement de companyies amb solucions disruptives d’aplicació pràctica en tots aquests àmbits comentats, una política de suport a startups decidida amb instruments fiscals i financers. Les Telecomunicacions ara són l’equivalent a la revolució industrial del segle XIX i no ens podem permetre el luxe de perdre el tren.