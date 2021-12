L’editorial: De nou la covid

Una nova onada d’infeccions amenaça el nostre país. Fa poc informaven que les mutacions més perilloses venien de Sud-àfrica, però poc després d’anunciar-ho, ja ens diuen que feia temps que hi havia casos a Europa. Una vegada més, s’ha vist que d’aquesta malaltia en sabem poc, perquè es passa d’explicar que no s’ha de patir, a alertar-nos de la seva perillositat i que potser les vacunes que s’han posat no protegeixen de la nova variant. I tornen les pors i la improvisació. I a passar de nou pel sedàs judicial, perquè no s’ha desenvolupat una cobertura legal i encara s’ha de dilucidar si s’ha d’aplicar l’estat de setge, d’alarma o cal deixar-ho al criteri individual, en ares dels drets fonamentals de la persona.

Per a molts, les mesures que s’han d’implementar tornen a ser la clau de volta per passar d’una fase de temença a una d’una certa normalitat Segueix havent-hi qui creu que no s’ha de vaccinar i qui considera que no fer-ho és un atemptat social perquè permet la propagació de la malaltia. Hi ha premis Nobel que dubten de l’origen del virus i sospiten del seu tractament, mentre hi ha milers de persones que el sofreixen. És massa recent el record de tants que va patir pèrdues de familiars i amics, o van passar un calvari fins recuperar-se. També perquè moltes activitats econòmiques i sanitàries no s’han refet encara i la desigualtat ha augmentat de manera alarmant.

Alguns experts qüestionen l’eficàcia del passaport covid, ja molt utilitzat en diversos estats europeus, però que ací no s’ha pogut implantar per problemes logístics. Uns diuen que per una mala planificació del govern català i altres pel boicot d’uns pocs en baixar-se el programa informàtic de manera reiterada. Però en un tema com aquest no hi ha cabuda per les excuses. La responsabilitat és de tots i per a tots.

Ni hi ha immunitat de ramat, ni sembla que ens podrem escapar de nous aïllaments. Portugal, el país amb l’índex de vacunació més alt d’Europa ha anunciat tancaments una volta passades les festes. Altres, com Alemanya i Àustria, ja estan tancant estadis i espais públics, tot i tenir el passaport implantat. És per això que cal la solidaritat de tothom i aconseguir que els sacrificis que s’hagin de fer siguin assumibles. No ens hi juguem només passar unes bones festes nadalenques.