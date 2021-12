Igualada segueix donant incentius als ciutadans que reciclin

Els igualadins compromesos amb el reciclatge poden obtenir recompenses cada vegada que reciclen les seves llaunes i ampolles de plàstic de begudes. Això és possible per l’aposta de l’Ajuntament pel projecte Reciclos, una proposta que es va engegar el 2019 a Igualada i que aquests dies està de promoció a la ciutat. Aquests dies s’han situat a diferents zones d’Igualada uns punts d’informació on una persona explica el funcionament de la campanya.

Per a fer ús de Reciclos, els ciutadans i ciutadanes d’Igualada només han de registrar-se a l’aplicació: app.reciclos.com i, a casa, escanejar el codi de barres de la llauna o ampolla de plàstic que volen reciclar abans de llençar-la. Una vegada al carrer, quan arribin al contenidor groc amb la seva bossa d’envasos, han de dipositar-la allí i escanejar el codi QR que hi ha en el contenidor. En fer-ho, obtindran punts, denominats Reciclos, que podran canviar per les diferents recompenses. Aquests punts tindran un límit setmanal amb la finalitat que els ciutadans no sols reciclin més i millor els seus envasos, sinó que consumeixin de manera responsable.

Entre les recompenses poden trobar-se des de productes fins a donacions per la Marató de TV3 o pels damnificats del volcà de La Palma, entre altres. D’aquesta manera, Igualada segueix apostant per aquest sistema de reciclatge que premia als ciutadans que reciclen amb incentius que ajudin a millorar el seu entorn més pròxim, mentre continuen fomentant la circularitat dels envasos, és a dir, a donar-los una nova vida.

El regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives, ha recordat la bona acollida que ha tingut el sistema i el fet que “estem en emergència climàtica i fa falta que actuem amb valentia, fermesa i coherència per a evitar les conseqüències del canvi climàtic que ja sofrim; ho han de fer les administracions, però ho hem de fer tots a les nostres llars”.