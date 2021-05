L’Anytime Fitness Igualada guanya i ja té el bitllet per jugar la fase d’ascens a Lliga Femenina 2

CB VALLS 46

CB IGUALADA 54

L’Anytime Fitness CB Igualada visitava el Pavelló Joana Ballart de Valls amb un objectiu: guanyar el bitllet per la Fase d’Ascens a Lliga Femenina 2 que es disputarà a finals de maig. I ho han aconseguit, després de patir en els tres primers períodes i segellar la victòria en els darrers deu minuts.

Quatre minuts ha necessitat l’equip blau per anotar la primera cistella. Ha estat una en un contraatac de Judit Lamolla que posava el 8-2 en el marcador. A partir d’aquí, més sequera fins el minut 7, en què de nou Lamolla, n’anotava dos més. Li ha donat el relleu en atac Júlia Calafell, que ha acabat el primer període amb 9 punts. L’entrada de la cerverina a pista ha millorat la fluïdesa de l’atac igualadí i ha permès arribar al final dels primers 10 minuts amb un 17-15, que semblava difícil d’assolir a mitjans de quart.

Amb l’inici del primer quart arribava el primera avantatge blau (17-18), després d’un triple de Calafell. La defensa igualadina era molt més rocosa i les vallenques no anotaven. Per part de l’Igualada, Magda Jané, ha anotat, al minut 13, el primer bàsquet d’algú que no fos Judit Lamolla o Júlia Calafell. I el CB Valls no ha anotat en el segon quart fins a l’equador, amb un tir lliure. La defensa de l’Igualada continuava fent molt complicat l’atac de les de l’Alt Camp. L’equip de Valls s’ha començat a fixar massa amb els àrbitres i les anoienques ho han aprofitat per ampliar l’avantatge fins els 4 punts (20-24). A partir d’aquí, el partit s’ha tornat a encallar. Les defenses s’han imposat als atacs i s’ha arribat al descans amb un 25 a 26. Bon resultat, però ni molt menys definitiu.

El desencert i la defensa han seguit sent la tònica de l’inici del tercer quart. Cap dels dos equips ha anotat fins que ho ha fet el CB Valls al minut 4, en un contraatac que ha servit per posar de nou les locals per davant. Poca estona ha durat l’avantatge vallenc i les igualadines han tornat a donar-li la volta al marcador. Això sí, sense aconseguir mai avantatges superiors als quatre punts. S’arribava al tram del final de partit amb 36-40. Quatre punts de diferència que en realitat n’eren 10, comptant els 6 punts de què podien perdre les igualadines per assolir la fase d’ascens.

I les blaves han començat el darrer període amb la intenció de sentenciar el partit sense haver de patir. Un parcial de 0-6 en dos minuts ampliava l’avantatge fins els 10 punts i el CB Valls començava a abaixar els braços. Els últims cinc minuts, les visitants s’han dedicat a gestionar el temps, que passessin els segons sense els el Valls reduís distàncies. I així ha estat. Tot i un últim esforç de les blanc-i-vermelles, l’equip de Sergi Alamillo s’ha acabat imposant per 46-54.

Amb aquest resultat, les blaves aconsegueixen el bitllet per la Final a 8 de finals de maig, quan encara queda una jornada per disputar. Des del CB Igualada expliquen que demanaran ser seu d’aquesta final a vuit, que encara no té localització. En els propers dies la Federació Catalana de Basquetbol anunciarà on es jugarà aquesta fase d’ascens a la segona màxima categoria estatal.