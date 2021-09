L’aeròdrom d’Igualada-Òdena es prepara per una nova Jornada d’Aviació Adaptada

L’aeròdrom d’Igualada-Òdena es prepara per acollir el proper dissabte 2 d’octubre a més de cent persones amb algun tipus de discapacitat, als seus acompanyants i al públic en general per a celebrar la tercera Jornada d’Aviació Adaptada, un dia on les persones amb alguna discapacitat podran volar en avionetes, ultralleugers, trikes, autogirs i vols a vela.

Els protagonistes del dia seran les persones amb discapacitat però la jornada està pensada per a tothom. Familiars, amistats i públic en general que podran gaudir de l’espectacle de veure aterrar i enlairar-se avionetes constantment, d’un espai firal relacionat amb el món de l’aviació i/o la discapacitat, de servei de bar, música, speaker i paella popular.

La Jornada d’Aviació Adaptada té l’objectiu d’apropar el món de l’aviació al món de la discapacitat i aconseguir que les persones amb alguna discapacitat puguin gaudir del plaer de volar sense obstacles, voreres… i gaudir del paisatge a vista d’ocell. L’entitat organitzadora, Aviació Adaptada, lluita per una accessibilitat universal on tothom pugui tenir les mateixes oportunitats i sobretot que les persones amb discapacitat puguin gaudir de les mateixes oportunitats dintre del mon de l’esport i de l’oci, vivint noves sensacions i empoderant-les.

La jornada començarà a les deu del matí i acabarà a les sis de la tarda. Durant tot aquest temps, està previst que un total de 100 persones amb alguna discapacitat s’enlairin. En total, es calcula que unes 200 maniobres tindran lloc a l’aeròdrom d’Igualada-Òdena. Tot i que tots els avions no estaran adaptats, es treballarà amb voluntariat especialitzat per poder facilitar l’accés als avions per parts de les persones amb discapacitat.

Les persones que vulguin participar-hi, tant fent voluntariat com persones amb discapacitat que vulguin volar, poden inscriure’s a través de la web www.aviacioadaptada.cat

L’organització posa a disposició de tothom el servei gratuït d’autobusos adaptats, uns que faran el trajecte des de Barcelona i un que estarà tot el dia recollint persones des de l’estació de tren i des de diferents punts d’Igualada fins a l’aeròdrom. Aquest servei és gràcies a la gentilesa de Transports Masats i el Consell Comarcal de l’Anoia.

La projecció d’un aeròdrom per l’aviació adaptada

Amb aquest projecte, l’aeròdrom d’Igualada-Òdena dibuixa un nou nínxol d’activitat: l’aviació adaptada, una oportunitat de negoci i desenvolupament econòmic per al territori a l’hora que posa en valor la sensibilització pel món de la discapacitat.

En aquest sentit, algunes de les empreses aeronàutiques instal·lades a l’aeròdrom han començat a desenvolupar el seu projecte de negoci al voltant d’aquest model. Així, per exemple, la nova escola de vol per a persones amb discapacitat del Club Esportiu de Las Sillas Voladoras està a punt d’arrancar, i escoles com Aircatfly ja tenen disponibles ultralleugers adaptats per a ser pilotats per persones amb mobilitat reduïda, entre altres iniciatives.

La sensibilitat empresarial comença a desenvolupar-se en aquest sentit i tot indica que els esforços polítics van en la mateixa direcció, una prova d’això és el gran suport que han realitzat per aquesta jornada destinant tècnics al projecte i aportacions econòmiques.

La Jornada s’internacionalitza

En aquest afany de millorar l’accessibilitat de l’aviació i difondre-la més enllà de les nostres fronteres, la tasca de l’entitat està donant els seus primers fruits a nivell internacional. Enguany, la jornada comptarà amb un participant molt especial. Es tracta del pilot i bioquímic Philippe Carette, col·laborador de la Universitat d’Enginyeria Aeronàutica i Aeroespacial de Toulousse ISAE-SUPAERO, on està liderant un projecte d’adaptació universal desenvolupant un exoesquelet que serà capaç de moure les cames de persones sense mobilitat per a pilotar avions. Carette, que es mou en cadira de rodes, arribarà volant des de França amb el seu avió MCR4S de quatre places adaptat amb una adaptació dissenyada per ell.

Un projecte solidari

L’activitat és una iniciativa de l’associació Aviació Adaptada i compta amb la col·laboració estreta de l’Ajuntament d’Igualada, l’Ajuntament d’Òdena, el Consell Comarcal de l’Anoia, la Diputació de Barcelona, Aeroports de Catalunya, Federació Aèria Catalana i el grup Àuria. A més, s’hi han abocat desinteressadament i molt activament empreses i entitats de la comarca i fora de la comarca, un total de més de 100 persones voluntàries que faran possible que la jornada es pugui realitzar, entre ells i elles professionals fisioterapeutes, pilots, controladors aeris, psicòlegs i persones anònimes que realitzaran tasques de suport logístic a la zona del bar, pàrquing, tallers, muntatge…

La Jornada d’Aviació Adaptada ha trobat a la comarca de l’Anoia, el suport del teixit social, administratiu i empresarial que han destinat esforços i tot tipus de recursos per aconseguir que l’aeròdrom d’Igualada-Òdena sigui la seu d’un projecte que encaixa amb la projecció de la infraestructura i la sensibilitat i generositat del territori.

L’administració ha estat molt a prop del projecte, així, Aeroports de Catalunya, Federació Catalana Aèria, Ajuntament d’Igualada, Ajuntament d’Òdena, Consell Comarcal i Grup Àuria recolzen de manera molt directa tota la producció de l’esdeveniment, dedicant recursos econòmics i humans.

D’altra banda, cal destacar el suport d’altres entitats i empreses que s’han fet seu també el projecte i s’hi han abocat de manera desinteressada com Masats Transport, ONCE, Excavacions Anoia, Gràfiques Pons, Volotea, Ultramàgic, Mirallestres, Cuetara, cafès MameSam, Aigua Sant Aniol, Nacex, Aircatfly, Grafiks, Forn de Cabrianes, Club de Vol a Vela Igualada-Òdena, Aeroclub de Reus, Aeroclub de Catalunya, Ràdio Sala, Centre Josep Orgué i el Consorci de l’Aeròdrom d’Igualada-Òdena.