La Pobla aprova un paquet d’inversions extraordinàries per 450.000 €

El ple ordinari de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt celebrat el 15 de setembre servia, entre altres qüestions, per a donar llum verda a un conjunt d’inversions municipals extraordinàries que s’afegeixen als pressupost municipal. En total són 11 els projectes que comptaran amb la corresponent partida econòmica després de que s’aprovessin les modificacions de crèdit que permetran invertir 450.000 € provinents del romanent de tresoreria.

Entre els projectes que es faran realitat pròximament destaquen dos que formen part de les reivindicacions veïnals històriques, com l’adequació del Corral de la Farga com a local social i la creació d’un segon accés als barri de les Garrigues, que es podran dur a terme tot i el vot en contra d’Avancem per la Pobla (Junts). Així es destinaran 60.000 € al condicionament del local de titularitat municipal que es trobava abandonat fins al moment i 60.000 € més a l’arranjament d’un camí rural a les Garrigues, actualment intransitable, que permetrà tant millorar la mobilitat a la zona com oferir una via de sortida alternativa en cas que es produeixi alguna contingència com un incendi forestal.

Les Garrigues també serà objecte d’altres millores amb la renovació amb tecnologia LED dels fanals de l’entrada al barri i de la seva connexió cablejada. La il·luminació del carrer de la Pedrera també comptarà amb aquesta millora mentre que s’instal·larà enllumenat al Skatepark donat que fins al moment no en disposava.

Les polítiques mediambientals tenen un paper destacar en aquest paquet d’inversions. D’aquesta manera trobem també la previsió de destinar 50.000 € a la neteja de la llera del riu Anoia al seu pas pel municipi, 32.000 € per a l’adquisició d’un vehicle a disposició de l’Agrupació de Defensa Forestal i 40.000 € per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques de l’Ateneu Gumersind Bisbal.

Pel que fa a la via pública es destinaran 60.000 € per a realitzar millores en l’asfalt de diferents carrers.

Amb la voluntat d’aconseguir el major consens possible en l’acció municipal, aquestes inversions extraordinàries es debatien prèviament en la Comissió Especial Informativa de Projectes, un ens amb representació de tots els grups municipals. Aquest treball previ ha permès assolir l’acord necessari entre els diferents representants al consistori per a tirar endavant aquestes inversions.