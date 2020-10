L’Acadèmia Igualada edita el llibre “Descrobrim l’Anoia”

L’Acadèmia Igualada ha editat el llibre “Descobrim l’Anoia” amb la voluntat de donar a conèixer al nostre alumnat el territori, la història, la cultura i els fets identitaris de la nostra comarca. Com diem a la introducció del llibre, el nostre Projecte Educatiu Empremta, que de forma transversal actua en els àmbits emocional, social, competencial, familiar i global, és inseparable del coneixement de les nostres arrels anoienques i igualadines, i aquest és el motiu que ens ha portat a publicar la present obra.

És un llibre per a totes les edats. Escrit i dibuixat amb amor per apropar-vos a aquesta nostra comarca històrica, l’Anoia, pletòrica de vestigis del passat i oberta al futur més avançat. Les il·lustracions són plenes de color i de vida, com ho és l’Anoia, però alhora estan ancorades en la realitat i recullen amb exactitud els edificis i els paisatges que descriuen. Els textos són ajustats als coneixements històrics i introduir-nos en la lectura del mateix permetrà visitar el jaciment de Can Mata, l’Abric Romaní, la vil·la romana de l’Espelt, i els castells medievals, bressols de la nostra comarca. Ens podrem emocionar en veure els salts d’aigua de les valls de l’Anoia, i admirarem l’Església Gran d’Igualada, la Tossa de Montbui, el barri del Rec, les cases dels traginers de Copons i Calaf, i la indústria paperera de Capellades i de la Pobla de Claramunt. Participarem en la ruta de la batalla dels Prats de Rei i gaudirem de la festa dels Reis d’Igualada o l’exhibició de l’European Balloon Festival. Per acabar coneixerem els inicis de la nostra institució, l’Acadèmia Igualada i de l’hoquei, esport senyor de la nostra contrada.

Com diem al llibre, benvinguts a l’esplèndida Anoia!