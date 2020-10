Els fons europeus

El deteriorament de l’economia continua, llastrada per la caiguda del consum i la inversió. Es preveu una caiguda del PIB de l’11,2% aquest any, un augment de l’atur que arribarà al 17,1% de la població activa (caiguda de l’ocupació del 8,2%.) i el dèficit s’elevarà a al 118% del PIB (efecte combinat de l’augment del deute i reducció de la creació de riquesa). Totes aquestes dades empitjoren les estimacions fetes el darrer mes d’abril. I no seran pitjors perquè s’espera l’arribada dels fons europeus i que funcioni el pla previst d’aixecar el sostre de despesa (el 2021 és el 53% respecte a l’aprovat per al 2020, fins a un total de 196.097 milions d’euros, davant els 127.609 milions del 2020). Aquesta acció, deguda a les circumstàncies extraordinàries derivades de la pandèmia es proposa a l’empara de l’article 135.4 de la Constitució Espanyola i la recomanació d’Europa i haurà de sotmetre’s a la votació del Congrés dels Diputats.

Estem parlant de 140.000 milions d’euros dels fons europeus d’aproximadament 200.000 milions de l’augment del sostre de despesa. Amb aquests es vol impulsar l’economia i atendre els augments de les partides per cobrir l’Ingrés Mínim Vital i la dependència; reforçar l’educació i la sanitat. També s’han de fer transferències extraordinàries per alleujar el dèficit autonòmic i el de la Seguretat Social. S’ha de definir el procediment pels diners que han de venir d’Europa i concretar els impostos que es veuran afectats. El govern s’ha limitat a assenyalar que el projecte de Pressupostos només incorporarà «alguns ajustos» i que les grans reformes pendents «s’aniran treballant» però s’emprendran més endavant, «quan la recuperació econòmica» ho permeti.

D’ací la importància de que els diners s’utilitzin correctament, perquè el dèficit i el deute són només un pal·liatiu i no una solució. Recordem que la incorporació dels fons europeus de reconstrucció, haurien de generar un creixement del 9,8% pel 2021, amb una reducció addicional de la taxa d’atur, fins al 16,3%, després de la creació de 600.000 llocs de treball. Però això requereix un rigor que no sembla sigui la millor qualitat dels polítics d’avui, massa proclius a la corrupció i l’amiguisme. I si no es fan les coses bé, les perspectives aniran enfosquint-se i ens acostarem al pou molt més.