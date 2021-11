L’ACA impulsa la millora del sanejament de les aigües residuals de Masquefa

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha adjudicat el contracte que contribuirà a millorar el sanejament de les aigües residuals del municipi de Masquefa, concretament d’una part del nucli de la Beguda Alta.

El contracte s’ha adjudicat per un import superior als 91.100 euros i es disposarà d’un termini de 8 mesos per a redactar el projecte, que haurà de definir la millor solució per a garantir el sanejament adequat d’aquest nucli. En la redacció del projecte s’implantarà la metodologia de Modelatge d’informació de la construcció (Building Information Modelling, BIM).

Hi ha un petit sector de la Beguda Alta que actualment no disposa de sanejament. En el projecte s’haurà de definir si per a solucionar-ho es connecta al sistema de sanejament de Masquefa o bé s’opta per la construcció d’una nova depuradora.

L’execució dels treballs, que està inclosa en la planificació hidrològica del període 2022-2027 (actualment en informació pública), té un pressupost de 266.000 euros.

Sanejament a Catalunya

Actualment hi ha 532 depuradores en servei a Catalunya, que sanegen les aigües residuals del 97,1% de la població. Pel que fa la comarca de l’Anoia, hi ha 14 depuradores en servei que donen servei a més del 91% de la població de la comarca. El model de sanejament de Catalunya és descentralitzat i la participació dels ens gestors locals és clau per assolir els objectius de gestió i d’execució de la planificació.