La Policia Local de Piera incorpora dos nous agents

La plantilla de la Policia Local ha incorporat en els darrers dies dos nous efectius un cop prenien possessió del seu càrrec la setmana passada. Un d’ells ha entrat plenament en servei i ja pot exercir les seves funcions a la nostra vila. L’altre agent està a punt de començar el procés de formació a l’Escola de Policia de Catalunya, amb l’objectiu que pugui unir-se també al servei actiu l’any vinent.

Aquestes noves incorporacions formen part del pla promogut per l’actual govern municipal per a reforçar el cos de la Policia Local en aquest mandat i mantenir la seguretat de la vila com a un dels principals objectius del mandat.

Pròximament es duran a terme noves ampliacions de la plantilla fins a assolir el nombre suficient d’agents que garanteixi un servei adequat a tot el terme municipal.