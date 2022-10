La dolça tradició dels panellets

De les esglésies a les rifes i també a les nostres cases

Octubre arriba carregat de panellets i castanyes, dos aliments típics que consumim preferentment durant la Castanyada i Tots Sants, dos dies plens de tradicions.

Si parlem dels panellets, aquests dolços que trobem a pastisseries o supermercats, podríem dir que són uns dels dolços tradicionals de la gastronomia catalana. Però, coneixes el seu origen i significat?

Segons els llibres d’història, els panellets sorgeixen de la combinació de sucre amb els fruits secs que els pagesos recol·lectaven durant la tardor, concretament les ametlles i els pinyons. Filant encara més prim, sabem que els primers panellets, o dolços de temporada, es van començar a elaborar al segle XVIII amb un significat de culte religiós. Les famílies els elaboraven per Tots Sants, o el dia dels morts, i els portaven a les esglésies perquè fossin beneïts. Un cop els dolços havien passat per la vicaria, s’entregaven als difunts com a ofrena. Els panellets eren considerats com un símbol d’eternitat pel fet d’estar elaborats amb aliments de llarga durada.

Alguns registres històrics també expliquen que a la Barcelona d’aquell segle, moltes famílies no podien comprar els ingredients per preparar panellets, i pagesos i comercials els rifaven a peu de carrer, a preus elevats, però amb molt d’èxit.

De fet, es podria dir que a partir d’aquestes rifes, es va plantejar que els artesans pastissers i forners comencessin a cuinar panellets en grans quantitats i vendre’ls als seus establiments.

A més de les rifes barcelonines, que ràpidament es van estendre per altres contrades, els panellets van començar a servir-se en cafeteries i restaurants de prestigi, negocis que començaven a potenciar-se a finals del segle XVIII i principis del XIX. En aquests establiments, se servien com a postres acompanyats d’una acurada presentació, i si el client ho desitjava, amb una copeta de moscatell o vi.

Ja al segle XXI, concretament al 2002 es va produir una fita històrica per als panellets: van ser els primers productes elaborats a Europa en aconseguir el Segell Europeu de Qualitat Alimentària de la Unió Europea, una certificació que només s’atorga als aliments elaborats a partir de matèries primeres o tenen una composició tradicional.

I així, fins a dia d’avui, els panellets han arribat fins a les nostres llars. Tot i que moltes persones prefereixen comprar els ingredients i passar una estona entretinguda preparant-los a casa, a les pastisseries podem trobar una àmplia varietat de sabors i combinacions per a tots els gustos. A Igualada i a la comarca de l’Anoia podem tastar la tradició de Tots Sants amb panellets artesans elaborats a les següents pastisseries, on podeu reservar lots de panellets i trobar de diversos sabors i colors.