Emoció i llibertat de la mà de Le Nais al Músiques de Butxaca, avui divendres

Le Nais és la següent artista convidada al cicle Músiques de Butxaca pel divendres dia 27 d’octubre de 2023. Una artista multidisciplinària, nascuda a Balaguer, que escriu i canta les seves cançons amb una gran personalitat. Toca la guitarra des de ben petita, a casa seva i al conservatori de música on estudiava. Havent passat per moments de tota mena en què la música estava menys present degut a la seva carrera com a model internacional, ha acabat fent revifar les seves composicions com la manera més catàrtica, primitiva i emocional d’expressió, com una experiència de vida que permet mostrar el que du a dins.

Va gravar el seu primer EP fa dos anys, i ara debuta amb el seu disc ‘Am I’, amb set cançons que sorgeixen d’un procés d’introspecció que passa de l’aprenentatge, a l’empoderament i a l’alliberació. Aquest disc té un títol amb una pregunta existencial que busca respondre ‘Qui sóc? Això? Allò altre?…’ sense arribar a una conclusió definitiva. Justament perquè el millor és no tenir resposta. Probablement poder ser qualsevol cosa és el que la alliberar-se.

Aquesta autora ha tocat a festivals com ara el Primavera Sound ‘22, Pedralbers Fest i MMVV entre d’altres. Les darreres presentacions de l’àlbum han estat a la Sala Laut a Barcelona i a l’Inverfest de Madrid. Visita la seva web per fer-ne un tastet: https://lenaismusic.com/ .

Músiques de Butxaca, és el teu concert de proximitat i en la intimitat. Tota la informació a musiquesdebutxaca.cat i a Instagram @musiquesdebutxaca. Entrades disponibles a tiquetsigualada.cat i a teatremunicipalateneu.cat.

Tornen els concerts dalt l’escenari del teatre amb una copa a la mà. Seu al costat de la millor música.