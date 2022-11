La comèdia “Les bones intencions” amb Míriam Iscla i Joan Negrié, al Teatre de l’Aurora

El Teatre de l’Aurora programa aquest cap de setmana Les bones intencions amb Míriam Iscla i Joan Negrié, que protagonitzen una comèdia fresca i divertida carregada de bones intencions.

A la Paula i en Pere les coses mai no els han sortit com esperaven. Una nit d’al·lucinacions decideixen muntar una empresa. Una empresa de festes temàtiques, personalitzades. I avui és la gran nit, perquè tenen un client molt important, que els pot obrir moltes portes.

Tot preparat per la celebració, mentre assagen els darrers detalls amb els figurants de la festa, en Pere rep un missatge que ho canviarà tot. A vegades el camí per a fer les coses bé, el camí de les bones intencions, es fa llarg o no arriba mai.

Una divertida comèdia de la Sala Trono escrita per Marc Artigau, dirigida per Joan Maria Segura, i interpretada per dos actors amb una llarga trajectòria teatral i televisiva, Míriam Iscla i Joan Negrié, on el públic també hi tindrà un paper important. Perquè el riure, com les bones intencions, si les compartim ens fan la vida més fàcil.

Horaris i venda d’entrades

Les funcions de Les bones intencions tindran lloc el divendres 11 i el dissabte 12 de novembre a les 20 h i el diumenge 12 de novembre a les 19h. Després de la funció de divendres els espectadors podran compartir les seves opinions en una tertúlia que obrirem amb els membres de la companyia.

Les entrades tenen un cost de 16 € i 13€ (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.