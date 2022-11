Creuament d’acusacions entre Junts, PSC i ERC en el ple del Consell Comarcal sobre el cas del Secretari

El president del Consell Comarcal, Xavier Boquete, va explicar àmpliament el passat dimarts al vespre, en ocasió d’un ple extraordinari ja amb la presència del nou Secretari, Jordi Puig, tot el relatiu a les investigacions obertes per l’Oficina Antifrau i el Tribunal de Cuentas davant suposades irregularitats comptables que tenen a veure amb l’anterior Secretari, de baixa voluntària, i l’Interventor, que va deixar el càrrec. La situació va ocasionar un terrabastall per tots conegut fins al punt de posar en risc el pagament de nòmines i proveïdors, tot i que, a darrera hora, es va poder solucionar provisionalment.

En el ple, Boquete va informar cronològicament, en un discurs de 16 minuts de durada, de totes les passes des que, tres dies després de les darreres eleccions municipals, el maig de 2019, Antifrau es va posar en contacte amb la corporació comarcal demanant informació. A partir de llavors, hi ha una investigació oberta, de la qual públicament no se’n sabia res. El juliol d’aquest any tots els grups polítics en van tenir coneixement, just després que el Tribunal de Cuentas iniciés també una investigació per una informació prèvia de l’Interventor del Consell. Les presumptes irregularitats tenen a veure amb la jornada laboral, complements de sous, i compatabilitats per treballar fora de la institució comarcal. La darrera de les peticions d’Antifrau va ser fa poc més d’una setmana.

Petició de trobada amb la consellera Vilagrà

Boquete va informar que s’ha demanat una entrevista amb la Consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, davant el fet que no s’ha solucionat encara l’absència d’Interventor en aquest organisme. El concurs urgent que va iniciar-se per proveir la plaça només va tenir una persona acceptada que no va superar la puntuació mínima. Tampoc han prosperat les gestions amb la Direcció General d’Administració Local. “Aquest mes podrem fer front al pagament de les nòmines, no de la millor manera que voldríem, però almenys sense passar el calvari del mes passat”, va dir el president durant la sessió plenària.

Per ERC, Jordi Badia va afirmar que “tot el que ha passat té a veure amb Antifrau i el Tribunal de Cuentas, la raó de que hàgim arribat aquí és aquesta”, deia, tot i que per al president Boquete “cada treballador ha d’exercir la seva responsabilitat en el lloc de treball en el que està, i per això hem lliurat a Antifrau tot el què se’ns ha demanat, nosaltres hem d’actuar”, i al mateix temps va anunciar que “vaig anar personalment a l’Oficina Antifrau per demanar informació i em van recomanar que em busqués un bon equip jurídic”.

Badia no es convencia de les paraules del president i va preguntar “per què no s’ha fet res durant tres anys, des de 2019 fins 2022”, però Boquete li va recordar que el maig i juny de 2019, quan Antifrau va començar els tràmits, també ERC governava el Consell, en funcions. “Es va lliurar la documentació i, com a tot arreu, se li va demanar al secretari que se’n fes càrrec, amb informes d’Intervenció i Recursos Humans. Tant vostès com nosaltres teníem la confiança en el secretari, i ningú de qui va elaborar documentació per a Antifrau va dir res de cap situació anòmala. Tampoc vostès ni nosaltres. El que sobta és que l’Interventor, que ha estat en aquest cas la mateixa persona, no veiés el 2019 possibles irregularitats, i ara sí. De tota manera, jo com a president el que haig de fer és refiar-me del secretari, que és qui garanteix la seguretat jurídica de la casa. Si per obrir un expedient informatiu sobre el tema, com vaig fer el juny d’aquest any, hem arribat a tot això, em sap greu, però és el que havia de fer”.

El representant d’ERC insistia, però, que “aquest expedient ja l’hauria d’haver obert el 2019, perquè es molt estrany demanar a l’investigat, que defensi a la casa. Vostè no va fer res fins que Antifrau va enviar una carta aquest any”. Boquete assumia amb autocrítica que “probablement hem actuat tard, entono el mea culpa en això, però li dic que aquesta història s’ha d’arreglar i també li dic que ara veig com a la Diputació a la Generalitat s’inhibeixen en aquest assumpte, això també s’ha de dir”.

El vicepresident Jordi Cuadras (PSC) argumentava que ERC “pretén confondre en una situació prou greu com per deixar-la fora del politiqueig barat que Jordi Badia ha fet en la seva intervenció, si vostès governaven el juny de 2919 i van acceptar el primer lliurament de documentació a Antifrau, com és que vostès tampoc han dit res durant aquests tres anys?”. El representant republicà va recordar, però, que “aquell juny després de les eleccions vostès, el PSC, ja negociaven fer govern amb Junts i nosaltres ja no teníem gaire informació, el President d’això no ens en va parlar”.

El ple també va condemnar i ratificar la denúncia presentada als Mossos d’Esquadra per les pintades a la seu del Consell Comarcal i la identificació dels autors. Van votar a favor Junts per Catalunya, PSC, C’s i grup mixt, amb l’abstenció de la CUP i ERC.