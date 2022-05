Junts diu SÍ a la millora de l’A-2

El desprestigi de la política actual s’ha de combatre amb rigor i visió de futur, i això és el que ha fet sempre el projecte encapçalat per l’Alcalde Marc Castells: alçar la mirada i treballar per fer realitat aquells projectes que són estratègics per aconseguir que la nostra ciutat sigui referent en tots els àmbits. En aquest sentit, un element clau per al desenvolupament d’Igualada són les infraestructures viàries que ens connecten amb el nostre entorn i a la resta del país, i actualment cal posar de relleu que tenim grans projectes històricament demandats que estan a prop de ser una realitat, i que crearan oportunitats per als nostres conciutadans.

Volem posar de manifest la satisfacció de Junts per Igualada en l’estudi informatiu que el Ministeri de Transport ha publicat en relació a la millora del tram de l’A-2 entre Igualada i Martorell en el seu pas per la capital de l’Anoia, que és sens dubte una gran notícia per a la nostra ciutat en termes de seguretat, servei, accessibilitat i mobilitat. De fet, ja el 2015 l’Alcalde Marc Castells impulsava un front comú amb els diferents alcaldes dels municipis afectats per exigir una inversió decidida que donés resposta, entre d’altres, a l’alta sinistralitat d’aquest tram de xarxa viària de 25km. Amb aquesta propera inversió prevista de 531,7 milions d’euros s’aconseguiran unes millores imprescindibles per a un tram que absorbeix un flux de trànsit de vehicles molt elevat, diàriament. Una de les millores que s’hi preveuen, és que es completarà l’anomenat “trèvol”, un nus d’intersecció que connectarà l’A-2 amb la C-15, i aquesta amb la Ronda Sud, fent per exemple que els vehicles que venen de Manresa en direcció Igualada ja no hauran de sortir pel Polígon de les Gavarreres (Òdena) sinó que podran accedir a la nostra ciutat a través d’un nou accés a l’A-2 en direcció Lleida.

Per altra banda, aquesta notícia que ara només és un projecte però que va en la bona direcció es complementa amb dues realitats ja ben perceptibles per a la ciutadania. L’inici de les obres de l’enllaç del barri del Rec amb la Ronda sud aquest passat mes d’abril per part de la Generalitat i que suposaran una millora substancial de la mobilitat a la nostra ciutat, dotant Igualada d’un nou accés que equilibrarà els fluxos de trànsit de vehicles a les entrades i les sortides a la ciutat, fent que al voltant de 5.000 vehicles que actualment travessen Igualada pel centre deixin de fer-ho. La segona, és una altra inversió en infraestructures determinant per a nosaltres: les obres iniciades a principis d’any per ampliar la C-15 entre Igualada i Vilafranca, desdoblant-ne una part i aplicant un carril 2+1 de Capellades fins a Vilafranca. Aquestes millores permetran incrementar la funcionalitat i seguretat del tram, adaptant-lo a les necessitats i característiques de trànsit actuals.

Aquests projectes que a poc a poc van materialitzant-se, són d’una importància cabdal perquè disposar d’unes infraestructures viàries modernes i de qualitat potenciarà un creixement de l’activitat econòmica del territori i afavorirà l’atracció de noves inversions. I per això des de Junts per Igualada continuarem treballant per aquells reptes que encara té la nostra ciutat, i alhora prestigiant la política municipal amb fets i realitats.