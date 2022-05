“A Servisimo estem focalitzats en donar resposta als nostres clients”

Entrevista a Francesc Pua, gerent del Grup Servisimo per Igualada-Tàrrega i Mollerussa

Soc igualadí d’adopció. Compto amb una experiència de més de 22 anys com a gerent del Grup Servisimo per Igualada-Tàrrega i Mollerussa. Som el concessionari oficial Volkswagen, AUDI, Skoda, vehicles comercials, SeleccionPlus i DasWeltAuto al SERVEI dels nostres clients.

Gran empresa. Quants anys té i quantes persones hi treballen?

Fa aproximadament 80 anys que l’empresa es dedica a l’automoció i actualment tenim 95 empleats.

Com veu l’evolució de l’automòbil?

El desenvolupament és constant i contínuament es va accelerant més i més ràpid.

El vehicle elèctric és la solució?

Si parlem de la solució immediata a la descarbonització podria ser, els fabricants estan preparats, s’han tret diversos models de vehicles 100 X 100 elèctrics; però…, les institucions governamentals estan preparades? Carregadors públics, facilitar carregadors en comunitats de propietaris, reducció d’impostos, que el poder adquisitiu de la ciutadania pugui pagar la tecnologia d’aquests vehicles… hi ha moltes qüestions que no faciliten aquesta solució.

Hi ha altres energies en perspectiva?

Sí, totes les marques estan fent proves diverses com per exemple amb hidrogen i altres recursos naturals.

Audi sempre ha estat capdavantera en innovació i Volkswagen en fiabilitat. Es pot mantenir aquest posicionament en el futur proper?

Sí, rotundament sí. Les marques Audi i Volkswagen són autèntiques germanes GTV (Germanes de Tota la Vida). Són les millors fabricant vehicles, a part del sistema d’alimentació que tingui un vehicle, és de vital importància la construcció, circular amb la màxima seguretat tant activa com passiva i en això som líders, independentment de les modes que sí que són canviants.

Què més feu a més de vendre cotxe nous?

A Servisimo, després de la venda estem focalitzats en donar resposta als nostres clients, oferint tots els serveis de postvenda, també un servei de mobilitat a través del lloguer de cotxes de Servisimo sota el paraigües de Volkswagen Mobility i per a tot això, per exemple a Igualada, al polígon les Comes, tenim més de 7.500m2 construïts.

Esteu implicats a tot arreu en actes de la ciutat. És un tema d’imatge d’empresa? Implicació de territori? Estratègia empresarial?

És tot això en un paquet. Servisimo és una empresa local que només pensem en el servei a la gent, ja que el territori s’ho mereix, poder viure de i per a la comarca.

És important fer grans els concessionaris oficials propers per obtenir el millor servei de proximitat, i nosaltres revertim a la ciutadania part d’aquests rèdits, a través de la implicació en la cultura, l’esport, temes socials i també econòmics.

Automercat. És una bona oportunitat de negoci?

Sí, i també per mostrar que a Igualada tenim de tot, també d’oci i el més important: el contacte personal amb els clients

Els cotxes de segona mà estan més demanats per la manca de cotxe nou per la crisi dels microxips?

Sí és clar, tot i que no es generen vehicles usats si no hi ha canvis pel vehicle nou.

Explica’ns una mica què ha passat. Per què no es poden lliurar els cotxes en terminis normals?

Tenim diversos factors no desitjats que s’han alineat. A través de tots els mitjans ens han informat dels problemes de fabricació durant el 2020 amb la covid-19 (manca de producte), tancament del canal de Suez pel vaixell creuat a l’inici 2021, especulació de preus (manca de producte), aquest any a Ucraïna han fet malbé una fàbrica de cablejats que abasteix a empreses de tota Europa. Amb l’expansió de la producció de vehicles elèctrics en sèrie que necessiten de microxips la fabricació dels qual es fa a Corea i la Xina, estratègics per a els vehicles elèctrics. La pressió d’Europa per la descarbonització, fa que els pocs microxips passin als vehicles elèctrics, aquests que són més cars i per als quals no tenim carregadors suficients per garantir els desplaçaments. Un total de incongruències que ens han fet entendre que a Europa ens hem d’autoabastir de microxips i no dependre dels altres. El Grup Volkswagen està treballant per fer una fàbrica a Alemanya i una altra a València.

La gent busca més cotxes de segona mà, per l’augment del cost de la vida?

Sí, en els darrers anys hem passat de tenir un parc d’automòbils de 9 anys a 13 anys de mitjana. I aquests de més de 10 anys i de 15 anys Sí que contaminen…

Què aconsellaries a algú que s’ha de comprar un cotxe de segona mà?

Anar a un concessionari de la marca o marques que més t’agradin i demanar informació per aquell o aquells vehicles usat/s. És on més coneixen el vehicle de la marca i on més garanties econòmiques/professionals tindrà el client en relació a preu/qualitat.