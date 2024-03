Ja es poden demanar gratuïtament productes menstruals reutilitzables a les farmàcies

S'haurà de mostrar un codi QR present a 'La Meva Salut' i es podrà escollir entre copa, calces o compreses de tela

La distribució gratuïta de productes menstruals reutilitzables a les farmàcies comença avuim dilluns, segons ha anunciat aquest dijous la consellera d’Igualtat i Feminismes Tània Verge. Verge ho ha dit acompanyada del president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, Jordi Casas, durant una visita al centre logístic Alliance Healthcare de Viladecans, un dels quatre on s’emmagatzemen els productes que repartirà el Govern. Les persones menstruants podran obtenir els productes mostrant un codi QR que s’obté dins l’aplicació ‘La Meva Salut’. Podran escollir entre una copa, unes calces menstruals o compreses de tela. Es calcula que 2,5 milions de persones es podran beneficiar de la mesura, que té un cost inicial de 8,5 milions.

Els productes es podran recollir a qualsevol de les més de 3.200 farmàcies del país, que han format el seu personal per poder atendre totes les necessitats. És per això que la consellera ha fet una crida perquè les dones vagin a les farmàcies “amb temps i sense pressa” per deixar-se assessorar i triar el producte idoni.

El president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, Jordi Casas, ha destacat que, per “capil·laritat i confiança de la ciutadania”, les farmàcies són el millor espai per desenvolupar la iniciativa i demostra que el seu paper “va molt més enllà” de la simple dispensació de productes.