Georgina Gabarró aconsegueix el bronze al campionat del món de raquetes de neu

El 2022, Georgina Gabarró ja va ser 3a d’Europa i 1a d’Espanya

La selecció catalana de raquetes de neu ha disputat el Campionat del Món de Raquetes de Neu 2024, celebrat a l’excepcional paratge de Fuente Dé, a Cantàbria. El mundial ha comptat amb més d’un centenar de participants vinguts d’arreu del món. L’espectacular recorregut de la Picos Snow Running, amb 7,5 km i un desnivell positiu de 400m, s’ha caracteritzat per la seva excepcional bellesa, amenitzat per unes condicions de neu fresca immillorables que han donat un plus de complexitat al mundial.

El millor resultat amb gust català ha estat per a l’anoienca Georgina Gabarró, qui corria amb l’equip de la federació estatal. Gabarró ha completat el recorregut amb un temps de 0:58:53, a poc més d’un minut de la guanyadora de la prova, l’argentina Verónica Galván, penjant-se la medalla de bronze del mundial.

El 2022, Georgina Gabarró ja va ser 3a d’Europa i 1a d’Espanya.