«Soc una feliç emprenedora!»

Entrevista a Aïda Torrens, gerent d'Ètica i Sostenibilitat Corporatives

Soc l’Aïda Torrens i actualment fa un any i uns mesos que vaig decidir emprendre un nou camí, en aquest projecte que he creat des de 0, sempre acompanyada i agraïda a tots els que m’hi han ajudat i als que han confiat en mi, m’han portat a ser feliç treballant sempre davant de nous reptes professionals, però també personals i a fer-ho des d’unes oficines que mai hagués somiat. I amb moltes ganes de més.

Vas haver de superar més dificultats que els homes per arribar al càrrec actual?

Per ocupar el meu càrrec no, perquè en definitiva me l’he acabat generant jo, però sí que és cert que, el meu lloc està condicionat a més elements que el d’un home segurament, ja que per mi en aquest moment i aquesta feina va sorgir de la meva necessitat de conciliar millor i, per tant, la meva dedicació i els recursos de temps per desenvolupar la meva activitat també els he acabat limitant per decisions personals.

És més difícil per una dona compaginar la feina i la vida familiar?

Totalment, i no puc dir res perquè a casa tinc tot el suport i la compartició de les tasques és màxima, però hi ha una veu interior que en alguns moments s’ha imposat, per mi, de forma inexplicable i que fa que davant de certes situacions hagi prioritzat de forma diferent a com creia que ho faria i, per tant, compaginar sempre és més complex, tot i que he de dir que no em genera un conflicte intern, he après i aprenc cada dia a decidir amb més llibertat, per fer el què en cada moment penso que vull fer.

La igualtat de gènere és possible?

És complicada, però no és impossible, hi ha molta feina encara a fer i evidentment hi ha situacions més senzilles i d’altres molt més difícils. Des del meu camp de treball, les empreses han d’implementar mesures per potenciar-la, però el repte més gran és fer-ho mantenint la competitivitat i que, per tant, han d’entrar dins de les possibilitats de cada empresa i no totes les empreses de la mateixa manera com estableixen algunes normatives.

Per feines equivalents, la remuneració és la mateixa entre homes i dones?

Personalment, penso o m’agradaria creure que si, el que sí que és evident és que en general les dones acceptem certes condicions diferencials en els llocs de treball per la nostra condició i pel nostre caràcter històricament inculcat de submissió, no solíem demanar augments de sou i hem permès certes conductes inapropiades, però generació a generació això va canviant i les dones cada cop més segures de si mateixes, del seu talent i del valor que aporten a l’empresa demanen allò que mereixen i que les iguala als homes és aquí, on per mi, es percep cert empoderament.

Treballar en equip és més senzill quan en el grup hi ha barreja de gèneres, edats i coneixements?

No crec que sigui especialment més senzill, encara més, davant de diversitat de característiques, el que segur que comporta és una necessitat d’adaptació de tots els membres, i si així és, s’enriqueixen moltíssim els punts de vista i augmenta molt l’èxit d’equips i d’empreses, però per liderar col·lectius diversos també obliga a conèixer i treballar molt personalment, perquè has de tenir moltes més habilitats, perquè cada persona té unes necessitats diferents.

Com exerceix el lideratge en la seva empresa?M’agrada empoderar a les persones amb les quals col·laboro, donant certs graus de llibertat i autonomia i formar-les perquè puguem alinear la nostra forma de treballar.

Què aporta a la seva empresa que hi siguis tu al capdavant?

M’agradaria creure que sense mi la meva empresa de moment no hi seria, el què espero és que ben aviat pugui dir que som un equip que representa els valors d’Ètica i Sostenibilitat Corporatives a la perfecció i que està capacitat per desenvolupar la feina com jo mateixa i que, per tant, la meva persona pugui servir d’inspiració i brúixola sense ser imprescindible perquè s’assoleixin èxits individuals de totes les persones que el componguin.

Quina previsió d’inversió té pel futur?

No treballo amb béns d’equip, treballo amb persones i, per tant, el nostre creixement ha de passar per invertir a trobar les persones més adients a cada posició, en formar-les i a capacitar-les si és necessari, per tal de poder assumir més projectes i més ambiciosos.

Tothom entén els conceptes de sostenibilitat?

Cada dia més, tot i que en general la gent ubica la sostenibilitat en temes mediambientals, el què hem d’entendre és la sostenibilitat en la seva forma més integral, perquè és important entendre que si busquem la sostenibilitat hem de tenir en compte TOT. Què és tot? Hem d’entendre que evidentment hi ha un entorn físic en el qual podem generar un evident impacte ambiental, i per tant hem de tenir-ne cura, però també hi ha unes persones que formen part de l’empresa, per les que generem llocs de treball i que, per tant, depenen de la nostra gestió no només econòmicament sinó també en el seu benestar físic i emocional i finalment tot això només es pot aconseguir amb una gestió responsable de l’economia i la seguretat de l’empresa i, per tant, amb la responsabilitat davant de tots els altres grups d’interès, com puguin ser accionistes o finançadors, però també associacions i col·lectius amb els quals col·laborem.

Perquè si no entenem la sostenibilitat com un tot podem estar desmuntant una cosa per muntar-ne un altre, com per exemple, imaginem que tenim una empresa que té totes les certificacions en temes de contaminació, en ISO de qualitat i altres acreditacions, però que produeix un soroll del qual protegeix als seus treballadors amb proteccions auditives, però no fa res per minimitzar l’impacte d’aquests sorolls en les naus veïnes, això pot suposar un malestar amb els veïns, que quan arriben a casa parlaran de nosaltres i com que l’impacte en ells és negatiu, serà fàcil que sigui una impressió negativa i, per tant, la nostra reputació es pot veure afectada de forma negativa i ens trobem amb dificultats per trobar talent o amb problemes per ampliar les instal·lacions que impacti en els marges o a resultats de l’empresa i que, per tant, aquelles mesures que promou en l’àmbit de certificacions, no tenen el retorn esperat en els resultats. I això també és sostenibilitat, l’empresa no pot subsistir si no té el màxim d’elements en compte.

Parlar d’ètica avui significa aplicar uns determinats valors. Quins són per vosaltres?

L’ètica és personal de cadascú, però quan parlem d’ètica també parlem de sentit comú, bones maneres i sempre generositat. Els valors del meu projecte els he definit de la següent manera, honestedat, passió, respecte, transparència, optimisme i empatia, perquè per mi són característiques que m’acompanyen en tot moment i que em porten a fer la meva feina amb tranquil·litat i orgull.

Un dia vaig llegir aquesta cita i penso que reflecteix i resumeix la meva ètica professional “Dona sempre més de l’esperat”, Larry Page.