Ja es poden demanar els ajuts de l’escolarització a Igualada

El Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada ha obert aquesta setmana el termini per a sol·licitar els ajuts a l’escolarització, que inclou també els ajuts per a llibres i material escolar i pel menjador de les escoles bressol per al curs escolar 2023-2024. Aquest tràmit és competència del Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada i romandrà obert fins al 21 de juliol.

Els ajuts per als llibres de text estan dotats amb 75 € per l’alumnat de primària i 100 € a secundària. També s’ha obert la convocatòria per la sol·licitud de material escolar adreçat a alumnes de I3, I4 i I5 dotada amb 40 €.