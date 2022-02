Igualada viurà una rua de Carnaval adaptada a la situació actual, amb mascareta i sense pregó

Aquest any, l’Ajuntament d’Igualada per mitjà del Departament de Promoció Cultural, han volgut impulsar el Carnaval d’Igualada per tal de recuperar l’essència de la festa, però amb les mesures necessàries per tal de fer-lo segur: mascareta i distància fonamentalment. Les comparses sortiran de la plaça de la Masuca i després del recorregut entraran a la plaça de Cal Font on es dissoldrà la rua, sense lectura de pregó ni acte de lliurament de premis.

El dissabte 26 de febrer, a 2/4 de 7 de la tarda començarà la Rua, amb la participació, a més de les comparses inscrites, de la Banda de Cornetas y Tambores de la Confraria de Fàtima, el grup de Percussió Protons, l’espectacle itinerant Ghost skulls, de la companyia Alea Teatre i la carrossa del Rei i la Reina Carnestoltes, muntada per un grup de joves que col·laboren des de fa molt temps amb la Festa Major i altre activitats populars, festives i de lleure.

El recorregut serà l’habitual: carrer de Joaquima Vedruna, carrer de la Soledat, carrer de Sant Jordi, rambla del General Vives, rambla de Sant Isidre, rambla Nova i carrer de Santa Caterina i plaça de Cal font, on acabarà la rua, sense presentacions ni lectura de pregó ni lliurament de premis per evitar aglomeracions. El termini d’inscripcions de les comparses és del 7 al 18 de febrer, per correu electrònic a festes@aj-igualada.net

Els premis en metàl·lic seran 15 (5 de 500 € i 10 de 200 €) i 3 trofeus a les 3 millors comparses, que n metàl·lic es faran efectius per transferència bancària. El veredicte del jurat es farà públic a les xarxes socials de Cultura Igualada (Instagram, Facebook i Twitter) a partir de les 22 h.

Els trofeus a les 3 millors comparses (1a, 2a i 3a) i a la menció especial es lliuraran personalment el dimecres 2 de març, a les 11 h a l’Ajuntament d’Igualada. El diumenge 27 de febrer, a les 12 del migdia, a la plaça de l’Ajuntament, tindrà lloc una cercavila de disfresses i l’espectacle infantil Rebombori, amb Roger Canals. Es tracta d’una activitat coordinada pel grup Xarxa d’Igualada.

La dissenyadora gràfica de la imatge del programa i cartell és Edurne Martínez.