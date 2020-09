Igualada Som-hi aposta per l’Escorxador com un espai de “cultura segura”

El grup municipal d’Igualada Som-hi considera prioritari i urgent que el govern de Junts per Igualada aposti de manera clara per l’Escorxador com a espai cultural. La formació troba “incomprensible que quan és necessari disposar de grans espais on fer cultura segura, l’Escorxador estigui tancat a pany i clau”.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que “no pot ser que un equipament públic com l’Escorxador segueixi oblidat pel govern de Marc Castells quan és més necessari que mai. No entenem com no s’aprofita l’extens pati exterior i les àmplies sales interiors per fer-lo servir per allò que va ser creat: activitat cultural. Sabem que és un projecte que l’actual govern no s’ha cregut mai ni hi ha apostat, però ens sembla una absoluta deixadesa tenir-lo tancat i barrat. I més en un moment en el qual es requereixen espais per a fer cultura de manera segura”.

Cuadras lamenta que el govern de la ciutat sempre hagi tret pit de que a Igualada s’hi fan moltes coses, però no tingui una política cultural clara i definida amb una gestió eficient dels equipaments que hi ha a disposició d’aquestes activitats: “Veure l’Escorxador tancat és una imatge que parla per si sola i demanem una rectificació. I més en el moment que estem vivint”. Ja en campanya electoral, Igualada Som-hi va reclamar un Pla Cultural i d’Equipaments com a veritable pota d’una aposta cultural contundent i recuperar la cultura a l’Escorxador al costat de les entitats i creadors de la ciutat.

Per Igualada Som-hi, donar l’ús cultural pel qual va ser rehabilitat l’Escorxador al 2009 “no només és potenciar un edifici que forma part del patrimoni arquitectònic de la ciutat, sinó també donar una nova centralitat a tota la zona, ja que ara és una zona fosca i sense activitat. És una oportunitat per portar activitat allà on no n’hi ha, eixamplar el centre i potenciar l’eix de vianants del carrer de l’Aurora per arribar-hi”.