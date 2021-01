Igualada “perseguirà” patges que, previ pagament, volen portar regals a les cases

No hi haurà cavalcada a Igualada, i tampoc cap activitat pública al carrer relacionada amb la Festa de Reis. La situació, però, sembla que ha activat alguns “espavilats”, a les xarxes socials.

L’alcalde Marc Castells ha explicat que s’ha tingut coneixement que circula per les xarxes algun document en què s’ofereixen comitives de 2 patges per visitar domicilis particulars. Davant d’això, l’Ajuntament expressa que aquesta mena d’activitats contravenen les normes de seguretat establertes pel Departament de Salut. Es tracta d’una iniciativa que no té el suport de l’Ajuntament ni de la Comissió de Reis i que transgredeix les normes sobre les mesures per a la contenció de la pandèmia i posa en risc la salut dels membres de les famílies dels domicilis particulars.

L’alcalde ha afirmat, en aquest sentit, que aquestes pràctiques “seran perseguides per aquest Ajuntament. Serem molt contundents i demanem la col·laboració ciutadana per combatre aquesta greu irresponsabilitat”.

Castells, ha clos la intervenció demanant a la Generalitat que prengui les mesures necessàries, perquè “aquest mes de gener serà molt complicat i ara toca posar fil a l’agulla per mirar que la situació es controli”.