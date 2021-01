Entre el dia 31 de gener i el dia 3 de gener al vespre, la Policia Local d’Igualada ha aixecat un total de 62 actes. 17 ha estat per incomplir l’obligació de l’ús de mascareta o per usar-la de manera inadequada; 2 per obrir locals, celebrar actes o realitzar activitats expressament prohibides o suspeses o que no hagin estat expressament autoritzades; 16 per incomplir les limitacions del nombre de persones assistents a trobades, tant en l’àmbit privat com en el públic; 16 per incomplir la distància física interpersonal de seguretat en llocs públics o privats, oberts o tancats; 1 per consumir de manera compartida begudes alcohòliques a la via pública o en espais oberts al públic que no disposin de la corresponent llicència d’activitat; 2 per fumar en lloc públic o espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal de 2 metres, i 8 per incomplir les restriccions a la mobilitat establertes per les autoritats competents.

A més, el balanç també inclou tres actes per tinença o consum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques i 1 denúncia administrativa, sense obrir diligències, per alcoholèmia.