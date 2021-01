La Covid-19 s’esvera, i molt, a Igualada i l’Anoia

Arran del seguiment de les dades sanitàries, que indiquen una progressió ascendent tant del nombre de casos de Covod-19 detectats a la ciutat, com el de persones ingressades a l’Hospital Universitari d’Igualada, com el del risc de rebrot, l’Ajuntament ha decidit prendre algunes mesures encaminades precisament a no afavorir la transmissió del virus.

Així, ahir al vespre ja es va comunicar a les famílies inscrites que s’anul·lava el torn del Casal de Nadal que havia de començar aquest dilluns. També s’ha decidit limitar, a partir de demà, dimarts, i fins al dia 15 de gener l’ús de les instal·lacions esportives municipals a l’activitat dels clubs i esportistes que participen en competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professional. Igualment, es limita l’ús de les instal·lacions municipals a les activitats professionals.

A més, se suspèn qualsevol activitat pública prevista a la via pública durant el mateix període.

L’alcalde, Marc Castells, ha anunciat aquestes mesures en una compareixença en què ha explicat les dades sanitàries que han portat a la seva aplicació. Així, aquest dilluns dia 4 el risc de rebrot és de 672, quan ahir era de 566. I el risc de transmissió és d’1,16, quan ahir era d’1,09. A més, les dades de CatSalut indiquen que Igualada és la segona ciutat catalana de més de 40.000 habitants amb més casos diagnosticats de positius de Covid-19 en els darrers catorze dies, amb una xifra de 576 per cada 100.000 habitants. També s’han tingut en compte les dades de les PCR i dels tests d’antígens, que aquesta setmana és de 155 casos positius.

L’alcalde ha volgut deixar clar que “no estem als nivells del mes de març ni del mes d’octubre, que també va ser un moment complicat, però l’Ajuntament sempre ha estat al peu del canó, i ara toca prendre decisions”.

Castells també ha afirmat que “ens preocupa el fet que ara s’està detectant un augment de la positivitat dels testos degut a les trobades familiars realitzades els dies 25 i 26 de desembre i ens preocupen les trobades que hi poden haver hagut al voltant del dia 1 de gener. Per tant, hem pres mesures encaminades a ajudar els nostres serveis sanitaris, tant d’atenció primària com de l’hospital, i a no afavorir la transmissió del virus a la nostra ciutat”.

A més, atès l’increment de persones ingressades a l’Hospital Universitari d’Igualada i l’alta transmissibilitat constatada, l’alcalde ha explicat que ha sol·licitat al Departament de Salut que informi a l’Ajuntament si s’ha detectat a la nostra ciutat un canvi de patró en el comportament del virus.

