La comarca de l’Anoia serà la seu del segon laboratori de laboratoris d’innovació social i digital a Catalunya. El Col·laboratori Anoia – Igualada és un projecte impulsat pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, l’Ajuntament d’Igualada, l’Associació TIC Anoia i la Fundació I2Cat. El conseller Jordi Puigneró, i l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ja han signat el conveni per posar en marxa aquesta iniciativa.

Amb la mateixa metodologia emprada en el projecte pilot, el Col·laboratori Cat Sud, per donar resposta als reptes del territori i innovar conjuntament, s’ha realitzat el mapeig d’entitats i Labs de la zona, la majoria d’ells aglutinats al voltant de la taula d’innovació de l’Anoia.

Ara s’obre un procés d’adhesió per incorporar agents del territori i dur a terme projectes que se centraran en les activitats al voltant de l’Àrea 5G Penedès Anoia, presentada dilluns passat, l’empoderament femení en l’àmbit TIC, les activitats de Fablab / Disseny Lab, el Lab sociosanitari i el Lab de Mobilitat.

Fer innovació des del territori

En el marc de la iniciativa dels Laboratoris de Ciutadania Digital, la Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya té com a objectiu desplegar un model d’interconnexió de laboratoris d’innovació social i digital per tot el territori català.

Després de posar en marxa el Col·laboratori Cat Sud durant el mes de juny de 2020, es va iniciar la identificació d’altres territoris on desplegar el mateix model d’interconnexió de laboratoris d’innovació social i digital per poder estendre aquest projecte a tot Catalunya.

Un col·laboratori és una xarxa de col·laboració entre administracions, universitats, empreses, ciutadania, i centres de recerca. Una xarxa que està vinculada a un territori i aprofita els actius i coneixements dels diversos actors per innovar conjuntament i resoldre els reptes que es plantegen. És un laboratori de laboratoris perquè parteix dels labs o espais d’experimentació existents, des dels quals es connecta tota una xarxa d’institucions i actors clau del territori.