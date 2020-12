Som-hi anuncia que donarà suport al pressupost municipal d’Igualada

Després de diverses setmanes de negociacions, Igualada Som-hi ha aconseguit incorporar un seguit de mesures al Pressupost per l’any 2021 d’Igualada amb polítiques que se centren en donar una resposta social i econòmica a la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19. La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta ha aconseguit condicionar el nou Pressupost amb polítiques que formen part del seu model de ciutat tot aprofitant que el govern de Junts per Igualada es troba en minoria.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras ha afirmat en roda de premsa que “el moment que vivim és greu i cal, més que mai, capacitat d’acord per fer que la ciutat avanci i no quedi encallada. La política ha de ser sinònim de solucions i no de més problemes. Han estat uns dies intensos, vèiem que s’apropava el final d’any i la ciutat corria el risc d’haver de prorrogar el seu Pressupost, cosa que ens hagués semblat un error”. Cuadras detalla que “Igualada Som-hi ens hem arremangat per ser útils a la ciutadania, hem presentat propostes, les hem fet valer i estem contents d’haver-les aconseguit, sobretot, pensant en que hi haurà ciutadanes i ciutadans d’Igualada que podran tenir una millor qualitat de vida a través de les mesures que hem incorporat al Pressupost”.

En global, Igualada Som-hi condicionarà prop d’un 25% del pressupost de l’Ajuntament en inversions per al proper any tot arribant a la xifra de gairebé 2 milions d’euros. Jordi Cuadras afirma que “amb aquestes mesures llencem un missatge molt clar de que Igualada ha de donar una resposta social i econòmica a l’alçada i que nosaltres sempre estarem defensant polítiques públiques al servei de la gent. Ara ho fem des de l’oposició però també ho farem quan governem”.

D’altra banda, Igualada Som-hi s’ha mostrat sorpresa pel fet que, segons ha trascendit, hagi estat l’únic grup de l’oposició que ha fet arribar propostes al govern. La formació d’esquerres i progressista explica que “tots els grups hem fet valoracions públiques, però nosaltres des del primer moment vam elaborar un document per escrit amb les mesures que crèiem que eren imprescindibles que el Pressupost i que vam fer arribar al govern pels canals que toca”.

Targetes de compra al comerç local per persones a l’atur

Davant l’augment de l’atur que hi ha hagut a la ciutat i davant les dificultats que molts comerços tenen per ser un dels sectors més afectats, Igualada Som-hi ha aconseguit que el Pressupost incorpori la creació d’una targeta de consum local per aquest col·lectiu de persones. Es crearà aquesta targeta que anirà directament a beneficiar el petit comerç i, alhora, facilitar que les persones sense feina tinguin un import contundent per a fer compres a la ciutat.

Habitatge públic

En l’àmbit de l’habitatge, Igualada Som-hi ha aconseguit que el Pressupost 2021 incorpori una partida per a iniciar la construcció dels pisos d’habitatge públic municipal de lloguer assequible que es construiran al carrer de Sant Carles, 54, darrere del Mercat Municipal, després que al Pressupost d’aquest 2020 Igualada Som-hi hagués aconseguit la partida per adquirir l’espai on es faran: “Vivim en un moment d’emergència habitacional i la ciutat té un problema amb l’habitatge. Al costat d’altres mesures que reclamem com la rehabilitació de pisos buits i lluitar contra la degradació de molts immobles en moltes zones de la ciutat, amb aquesta mesura, farem que famílies que ara tenen dificultat per accedir a una vivenda digna, puguin fer-ho”, afirma Jordi Cuadras.

Mobilitat verda a peu i en bicicleta

En l’àmbit de la mobilitat verda, Igualada Som-hi PSC – Comuns – Igualada Oberta) ha aconseguit que durant el 2021 s’impulsi una prova pilot pels caps de setmana per a convertir el carrer d’Òdena i el carrer de Sant Pau en carrers de vianants. Cuadras detalla que “aquesta és una demanda que ens han fet arribar diversos comerciants i que permet augmentar l’espai pels vianants al centre de la ciutat, tal i com estan fent les ciutats de tot Europa en un moment de lluita contra l’emergència climàtica”.

La formació d’esquerres i progressista també ha aconseguit que durant el proper any s’instal·lin aparcaments segurs per a bicicletes en diferents punts de la ciutat, que s’elabori un estudi per adaptar la Rambla de Sant Isidre al seu ús definitiu per a vianants i que es doni continuïtat, amb una nova partida pressupostària, al programa per instal·lar plaques fotovoltaiques als equipaments municipals i que siguin un exemple en generar energia neta, un programa que Igualada Som-hi ja va aconseguir que es creés aquest 2020.