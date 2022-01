Humans de l’Anoia: Xavi Gabarró

XAVI GABARRÓ

Odenenc de naixement, fornada del 94.

Vaig formar-me als Maristes Igualada i vaig créixer amb l’A.E.Torxa.

Ben aviat farà tres anys que resideixo a Braunschweig, al nord d’Alemanya, on exerceixo com a arquitecte de software per la gama elèctrica del grup VW. Durant aquesta residència he descobert un entorn del que com a anoienc n’estic aprenent molt.

En podria destacar la forta aposta per les energies renovables, tenint en compte que visc a l’estat federat amb més aerogeneradors del pais. Per altra banda, no deixa de sorprendre’m l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport predilecte en l’àmbit urbà i la perifèria de la ciutat. De fet, és envejable la qualitat de la xarxa de carrils bici que de manera segura uneixen la majoria de pobles de les rodalies.

Em preocupa la conservació de la conca d’Òdena, que si bé és la llar de una bona part dels anoiencs i un territori tan nostrat, cal tenir-ne especial cura i protegir-la de l’especulació i la degradació.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

“Anoia, la comarca que lidera la transició energètica, erradica la dependencia de fonts d’energia fossil gràcies a l’impuls de fonts renovables i l’autoconsum”