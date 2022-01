Cultura, història i antics oficis, protagonistes de la Fira del Camí Ral de Vilanova

Vilanova del Camí ho té tot a punt per a la celebració de la Festa Major d’Hivern amb motiu de la festivitat de Sant Hilari aquest cap de setmana 15 i 16 de gener. La celebració suposa la recuperació de la Fira del Camí Ral que no se celebra des del gener de 2020, tot just abans de l’inici de la pandèmia de covid-19 i que va a càrrec de l’àrea de Promoció Econòmica de Vilanova del Camí. També serà un cap de setmana per gaudir de la Cultura i l’Esport, perquè des d’ambdues regidories han preparat activitats.

El programa de festes s’encetarà dissabte amb la representació teatral de Quanta quanta Guerra, de Farres Brothers i CIA, basada en la darrera novel·la de Mercè Rodoreda, que ens acosta a la història de l’Adrià Guinart, un jove que fuig de casa seva per anar a la guerra, atret per la necessitat de conèixer el món i descobrir el món dels adults. Es representarà dissabte a les 19 h a Can Papasseit i l’entrada és gratuïta però l’aforament és limitat. Donada la situació sanitària caldrà retirar prèviament l’entrada a Can Papasseit.

Diumenge, Fira del Camí Ral

L’endemà diumenge i durant tot el dia, la XXIII edició de la Fira del Camí Ral ocuparà els principals carrers del centre: plaça Major i carrer Major, Onze de Setembre, Santa Llúcia i plaça del Mercat.

La fira acollirà una nova mostra de productes alimentaris i artesanals i els antics oficis del Camí Ral: fusters, ceramistes, ferrers… que es podien trobar a Vilanova del Camí durant el segle XIX.

Al llarg de la fira, el públic trobarà paradetes diverses, els més petits podran gaudir d’atraccions i jocs de cucanya, com en altres edicions, però també hi haurà alguna interessant novetat pel que fa als espectacles de carrer. És el cas de “L’assalt de la diligència”, una representació creada amb la participació de diferents entitats del municipi que recrearan un viatge real de la Diligència Igualadina cap a Martorell quan es va veure assaltada per un grup de bandolers… Serà a dos quarts d’una del migdia a la plaça del Mercat.

Passejant pel Camí Ral podrem trobar també la figura del Pregoner, el Sereno, i un grup de músics “Els Germans de Can Cabrera” que faran sonar els seus instruments.

A la tarda, l’ambient de festa està garantit també amb la participació del grup de tabals dels diables Els Cabrons de Vilanova del Camí que faran una tabalada a partir de dos quarts de sis de la tarda que recorrerà els carrers de la fira.

35a Pujada als Dipòsits

La 35a Pujada als Dipòsits se celebrarà el diumenge 16 de gener, a partir de les 10 h del matí amb sortida des de la Plaça Extremadura i arribada al Dipòsit de Ca l’Aromir. La inscripció anticipada es pot fer a través del web vilanovadelcami.cat. Hi haurà una sortida anticipada per a màsters, menors i acompanyants a les 09:10 h que vulguin realitzar el recorregut de manera no competitiva.

Paral·lelament, com també ha estat sempre tradició, la Colla Excursionista de Vilanova del Camí farà la caminada i el canvi de la senyera al Pujol de la Guàrdia. Sortiran a les 8:00 h de la seva seu social, el Restaurant Nou.

Jordi Barón: “La Fira del Camí Ral es presenta renovada i amb una important participació de les entitats locals”

El regidor de Promoció Econòmica, Jordi Barón, ha destacat l’esforç de l’Ajuntament per tornar a oferir la Fira del Camí Ral, després d’un any en pausa a causa de la Covid. Un temps que s’ha aprofitat, explica Barón, per renovar la imatge de la Fira, que es presenta més fresca i actual.

Des de Promoció Econòmica també s’ha treballat per introduir elements nous com les representacions de carrer i altres accions inspirades en fets històrics reals i interpretades amb la col·laboració de les entitats locals. Baron els ha agraït la seva participació en aquest projecte cultural i històric.