Humans de l’Anoia: Conxa Mora

CONXA MORA

Em dic Conxa Mora, vaig néixer un 24 d’abril a Barcelona fa prou anys per ser mare i àvia.

La meva vida ha estat distreta, vaig fer publicitat i màrqueting i he treballat a la ràdio i a agències de publicitat.

Vaig conèixer Igualada fa anys per feina, em van demanar fer unes intervencions com a locutora a Cadena 13. Jo treballava a la central de Barcelona. També vaig treballar a Radio Miramar, he cobert presentacions de Congressos, desfilades, concursos, i fins i tot he nat amb la unitat mòbil a cobrir fires. Era una altra època.

Anys més tard vaig entrar a treballar al psiquiàtric Benito Menni com a animadora sociocultural i ha estat la experiència més enriquidora laboralment.

També he fet exposicions de pintura i ceràmica i ara estic escrivint un llibre que es diu “Retratos de Mujer” i es tracta precisament d’això, de petites pinzellades de la vida de dones quotidianes amb històries ben interessants, espero el llegiu quan surti al mercat.

He vingut a Igualada per amor…. A la meva filla, gendre i nets. I la veritat és que m’agrada, és un lloc tranquil i acollidor, tinc uns bons veïns i aquest ambient de familiaritat, em recorda com era el meu barri a Barcelona. Bé, crec que ja he explicat com soc.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

“La humanitat comprèn que tots soms germans que compartim aquesta meravellosa terra i mai més hi haurà guerres ni violències. El nostre objectiu serà cuidar el planeta i que els nostres fills tinguin un món millor i sàpiguen agrair-lo i estimar-lo.”