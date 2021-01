Excel·lent balanç del programa Coaching Internacional de les marques de moda

Després de dos anys de feina, el Clúster català de la moda MODACC ha completat aquest 2020 el Programa Internacional de Coaching que ha ajudat a 10 marques catalanes del sector tèxtil i moda a millorar la presència al mercat internacional.

El balanç que deixa el programa és excel·lent, ja que s’han aconseguit trobar un centenar de col·laboradors per les empreses catalanes a 17 països diferents com França, Holanda, Bèlgica, Alemanya, Gran Bretanya, Japó o Canadà, entre d’altres, i també s’ha obtingut presència en 3 mercats online. Aquestes col·laboracions han donat com a resultat 401 comandes i una facturació de prop d’un milió d’euros. A més dels resultats quantitatius, les empreses participants remarquen també els resultats qualitatius, ja que els ha servit per treballar els atributs de la marca i les col·leccions que millor les posicionen als mercats internacionals, i els ha ajudat a desenvolupar una àrea d’exportació permanent que seguirà donant fruits un cop acabat el programa.

L’International Coaching Program, de dos anys de durada, ha tingut un cost de 120.000€, la meitat dels quals han estat finançats gràcies a un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) concedit dels fons FEDER, liderat per l’Ajuntament d’Igualada i gestionat per la Generalitat de Catalunya. La resta del programa s’ha pagat gràcies als recursos provinents de la Diputació de Barcelona (un 25%) i a les aportacions privades de les pròpies empreses participants al programa (el 25% restant). Les deu marques que han format part del projecte són Sita Murt, Punto Blanco, Escorpion, Messcalino, Guitare, Red Point, Odeclas, Docor, Parera Grupo i Magan.

El director general de Sita Murt, Toni Palmés, explica que aquests dos anys de feina dins el programa d’entrenament internacional els han servit per reforçar el departament d’exportació, obtenir nous agents i contactes per ampliar mercats, i compartir l’expertesa del director del programa, Horst Braun. Tot i que la igualadina Sita Murt és una de les marques catalanes més consolidades als mercats internacionals, Palmés assegura que participar al programa els ha permès “incorporar nous aprenentatges, com ara la manera de presentar les col·leccions, o bé la manera de fer l’anàlisi final de vendes un cop acabada la campanya de vendes multimarca, que dona informació molt valuosa al departament de disseny”. Pel que fa als mercats, Palmés afirma: “ens hem centrat molt en Alemanya i Bèlgica, i la propera temporada obrim nou mercat a Taiwan; hi entrem amb un distribuïdor i, en aquest sentit, el programa ha estat força decisiu”.

Un altre cas, força diferent, és el de l’empresa Magan, amb seu a Esparreguera i fabricació a Igualada, que abans de participar al programa d’ajuda internacional no exportaven i ara, en canvi, ja són presents a Alemanya i a Bèlgica. El seu responsable, Lluís Viladrich, explica que participar-hi els ha proporcionat contactes valuosíssims: “nosaltres som forts en moda sostenible i això ha despertat molt interès a Alemanya, sobretot a la zona d’Hamburg”. El seu balanç és molt positiu: “les tres darreres temporades hem facturat uns cent mil euros només a Alemanya, són xifres modestes però molt bones tenint en compte que som una empresa petita. Ara el programa s’ha acabat però ens deixa un pòsit que ens permetrà seguir fent tasca internacional, ara ja hi tenim un peu posat”.

El Clúster MODACC

El Clúster Català de la Moda (Modacc) és una organització sense ànim de lucre que integra gairebé 150 empreses que desenvolupen la seva activitat al voltant del negoci de la moda a Catalunya i representa 6000 treballadors i 2000 milions d’euros de facturació agregada. Modacc ofereix diverses eines de suport al desenvolupament competitiu de les empreses de l’ecosistema Moda de Catalunya en els àmbits de la innovació, la internacionalització o el desenvolupament de l’economia circular i realitza nombroses activitats de networking per estimular el negoci entre les empreses associades.