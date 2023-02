Estudi d’optimització energètica de l’edifici consistorial d’Argençola

La Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi d’optimització energètica de l’edifici de l’ajuntament d’Argençola. Aquest edifici, de planta baixa i planta semisoterrani, tot i que es troba en bon estat, les persones que hi treballen reporten queixes en relació al confort tèrmic i l’eficiència del sistema de climatització. Amb aquest treball el municipi disposa d’un document de guia per aconseguir un equipament més eficient energèticament i amb més confort tèrmic.

L’objectiu del treball és avaluar el comportament energètic de l’edifici i definir propostes de millora valorades tècnica, energètica i econòmicament, plantejant l’aplicació d’aquestes per fases.

L’estudi proposa mesures de millora passives, com ara l’aïllament de les façanes per l’exterior, l’aïllament del falç sostre sotacoberta i la substitució dels envidraments exteriors i mesures de millora actives, com la instal·lació d’un sistema de ventilació mecànica, la substitució del sistema de refrigeració actual per un sistema VRV, el canvi d’il·luminació a tipus led i la revisió del funcionament de la caldera d’estella. També es proposa la instal·lació de plaques fotovoltaiques. El cost total de les actuacions previstes en el treball és de 86.279 euros.

El treball ha analitzat el cost de les propostes plantejades, l’estalvi energètic que s’assoliria i el període de retorn de la inversió, per a poder facilitar la presa de decisió a l’equip municipal sobre la priorització de les mesures a implantar.