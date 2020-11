Estades lingüístiques de l’Institut de Montbui a Coma-ruga

Els passats dies 28, 29 i 30 d’octubre els alumnes de 4t ESO de l’Institut Montbui van participar en unes estades lingüístiques a Coma-ruga, al camp d’aprenentatge Pau Casals. En total van ser cinquanta alumnes.

Aquesta activitat i actuació coordinada per l’Institut Montbui forma part del Programa d’orientació i reforç per a l’avanç i suport a l’educació del Ministeri d’Educació i Formació Professional i està cofinançada pel Programa operatiu d’ocupació, formació i educació del Fons Social Europeu 2014-2020.

Les activitats d’aquestes estades van estar dirigides per quatre monitors anglesos nadius, compromesos a encaminar l’alumnat a utilitzar tan sols la llengua anglesa, i a familiaritzar-s’hi de manera lliure i amb seguretat; en definitiva, a tenir contacte directe amb la llengua estrangera sense cap tipus de dificultat ni impediment i a la millora de la competència lingüística que n’han de tenir els estudiants de l’educació secundària obligatòria.

L’experiència fou molt positiva i molt ben valorada, per la diversitat de moltes activitats engrescadores al seu temps: passejades cap a la platja, competicions per equips, activitats esportives i jocs de pistes, entre moltes altres. A més, l’alumnat va poder gaudir d’activitats nocturnes, com una gimcana per equips, i cançons i balls a l’exterior.

Cal tenir en compte que totes les activitats, així com el mateix allotjament a l’alberg, es van fer seguint i observant estrictament totes les mesures de seguretat especials pel que fa al Covid-19: separació per grups bombolla, utilització de mascaretes al llarg de l’estada, higiene de mans molt freqüent, mesurament de la temperatura corporal amb una periodicitat molt repetida diàriament, precaució de guardar distàncies de seguretat, etc.

Les activitats d’aquest tipus completen i fomenten una formació íntegra de l’alumnat de l’Institut Montbui, compromès en l’educació i l’ensenyament dels seus alumnes no només en les aules, sinó també complementant-la amb experiències exteriors més properes a la realitat.