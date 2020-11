El govern espanyol aprova donar tres anys més per tornar els préstecs ICO

El govern espanyol ha aprovat al Consell de Ministres d’aquest dimarts donar tres anys més a empreses i autònoms per tornar els préstecs ICO que va habilitar a l’inici de la pandèmia i ampliar 12 mesos el període de carència. Per tant, el venciment màxim dels préstecs passa a ser de vuit anys i el termini màxim per començar a abonar les quotes passa a ser de 24 mesos. L’ampliació del venciment i la carència dels préstecs haurà de ser sol·licitada pels deutors. Només es concedirà a aquelles empreses i autònoms que no tinguin incompliments en el pagament de préstecs. A més, el decret amplia el termini de sol·licitud d’avals fins al 30 de juny del 2021.

La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha explicat en roda de premsa que el decret vol adaptar les mesures que s’havien pres a les necessitats del teixit productiu i “garantir-ne l’efectivitat” davant un “entorn canviant”. En aquest sentit, Calviño ha dit que el decret permetrà donar aire a les empreses davant “possibles problemes de solvència que puguin anar apareixent” i evitar-ne el tancament.

Les entitats financeres no podran augmentar el tipus d’interès dels crèdits ni obligar a contractar altres productes per allargar el venciment. En matèria concursal, s’amplia del 31 de desembre del 2020 fins al 14 de març del 2021 la suspensió del deure de sol·licitar concurs de creditors. El 31 d’octubre del 2020 va vèncer el termini per a ser advertits de les sol·licituds de declaració d’incompliment de convenis concursals. Si algun jutge n’hagués iniciat la tramitació d’algun presentat des del 31 d’octubre, n’haurà de paralitzar la tramitació. S’amplia el termini fins al 31 de gener del 2021. El decret habilita a l’ICO a tenir accés a la informació de la central d’informació de riscs del Banc d’Espanya (CIRBE) sobre els clients que estiguin avalats i tinguin deutes. El text també augmenta a 1.000 milions d’euros el llindar de capitalització de les empreses per passar del mercat alternatiu borsari al continu per donar més possibilitats de desenvolupament en el mercat alternatiu.