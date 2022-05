Enquesta: què et sembla que tiri endavant la moció de censura a Òdena?

Si no hi ha cap canvi inesperat d’última hora, demà el ple municipal extraordinari d’Òdena votarà a favor de la moció de censura contra l’actual alcaldessa del municipi, Maria Sayavera, i Francisco Guisado serà escollit nou alcalde del municipi. Ahir ho confirmaven tant Guisado (PSC) com Andreu Garcia, el regidor d’Òdena a Fons que amb el seu vot permetrà que la moció s’aprovi per 6 vots favorables i 5 en contra. Una moció que arriba quan només queda un any per les eleccions municipals. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Què et sembla que tiri endavant la moció de censura a Òdena?