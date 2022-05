De dimecres fins divendres, Mobile Week a Igualada

Igualada serà novament seu de la Mobile Week Catalunya. Des de demà dimecres i fins divendres es realitzaran un seguit d’activitats organitzades per l’Ajuntament i TICAnoia amb l’objectiu d’apropar la tecnologia a la ciutadania i crear espais de debat i reflexió sobre la tecnologia en la societat.

Per quart any consecutiu, l’organització de la Mobile Week ha escollit Igualada per desenvolupar diferents activitats vinculades amb aquest esdeveniment. Igualada és un dels setze municipis de Catalunya (Badalona, Mataró, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Sant Pere de Ribes, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Manresa, Igualada, Centelles, Olesa de Montserrat, Girona, Figueres, Lleida, Mollerussa, La Seu d’Urgell i la Ribera d’Ebre), on des del 25 d’abril i fins a finals de maig s’impulsaran activitats en el marc d’aquesta iniciativa de Mobile World Capital Barcelona impulsada conjuntament amb la Generalitat de Catalunya.

La Mobile Week Catalunya 2022 arriba a la 4a edició amb el lema ‘On la tecnologia i la societat connecten’ i girarà al voltant de temàtiques com la protecció dels drets digitals de la ciutadania, la desinformació i la privacitat de dades; les habilitats digitals i el paper clau de l’educació per formar joves i, alhora, potenciar l’augment de perfils femenins en les disciplines STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts Gràfiques i Matemàtiques); o l’exploració de les noves eines i mitjans digitals en l’àmbit de la cultura i l’entreteniment.

El programa a Igualada començarà dimecres dia 4 de maig amb la sessió inaugural i la xerrada a càrrec de Karina Gibert, directora del centro de Investigación Intelligent Data Science & Artificial Intelligence (IDEAI-UPC) en UPC realitzarà la xerrada sobre fomentar vocacions en joves, mostrant projectes del IDEAI-UPC. A l’espai MALLA tindrà lloc el “Curs d’impressió 3D adreçat a no iniciats en el que es donaran a conèixer els principis bàsics de funcionament per a imprimir objectes. Es resoldran dubtes i s’imprimirà en diferents tecnologies. El curs s’estructura en 4 sessions i utilitza el maquinari existent de l’Espai Malla.” I a l’escola Mowgli, obert a tothom hi haurà Conxi Perez, cofundadora de RollDBox Games, que aportarà una mirada cap als Videojocs amb valors.

Dijous 5 de maig hi ha programat un taller de robòtica i programació a l’Escola Pia, de la mà d’Inquiet, “Valentina a les Aules”, un espectacle teatral a l’escola Gabriel Castellà per acostar la ciència al alumnat. També, el dia 5, Nuria Salan, una química catalana, doctora en ciència dels materials i enginyeria metal•lúrgica, professora de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’actual presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia (SCT) farà la xerrada “L’enginy invisible” al Milà i Fontanals, on ens parlarà sobre la visibilització del talent femení. Clourà la jornada, Sergi López Gil, expert en ciberseguretat industrial, amb la xerrada Ciberseguretat, protegeix-te i no et deixis enganyar. Els ciberdelinqüents utilitzen tota mena de tècniques i enganys per a robar-nos les nostres dades i diners, que tinguin èxit depèn en bona part de tu. En aquesta sessió explicaran les principals tècniques que utilitzen i com protegir-te.

Finalment el divendres 6 de maig, Sergio Sayago, Doctorat Cum Laude en Informàtica i Interacció persona-ordinador farà una xerrada sobre la relació de la tecnologia amb la gent gran. I a la tarda tindrà lloc la presentació dels projectes i entrega de premis de la Primera Makeathon.