Enquesta: creus que s’haurà de reduir el consum d’aigua per la sequera?

L’Agència Catalana de l’Aigua ha allargat aquest dimarts l’alerta hidrològica a la capçalera del Ter, el Llobregat mitjà i l’Anoia-Gaià arran de la sequera pluviomètrica que estan acumulant aquestes zones en els darrers mesos. La mesura afecta a 15 municipis de l’Anoia i 135 de Catalunya i inclou limitacions com ara la reducció d’aigua per a reg agrícola, per a usos ramaders, industrials i també recreatius. De moment, però, les limitacions encara no han arribat a l’àmbit personal. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Creus que s'haurà de reduir el consum d'aigua per la sequera?