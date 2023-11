En marxa una nova campanya d’excavació al jaciment de Cal Sitjo de Tous

Aquest mes d’octubre ha engegat la quarta campanya d’excavació al jaciment de Cal Sitjo a Sant Martí de Tous per conèixer les societats del passat en el trànsit del Mesolític al Neolític, un fenomen molt poc conegut en el registre arqueològic perquè aquest període de la història no disposa de massa jaciments amb aquesta cronologia. La campanya s’allargarà fins al 10 de novembre.

La darrera intervenció l’any passat, també dirigida i duta a terme per tècnics i investigadors de l’IPHES-CERCA, va permetre recuperar nombroses eines de pedra, especialment de sílex i restes de fogars i ceràmica. Després d’aquelles troballes, el jaciment de Cal Sitjo s’ha convertit en un jaciment de referència per tal de conèixer les dinàmiques socials i culturals de les comunitats del Mesolític i Neolític de la Catalunya central.

El jaciment de Cal Sitjo està situat al sud-oest del municipi, al marge esquerre de la riera de Tous i està format per dipòsits fluvials que ha anat formant i dipositant la riera al seu pas. Aquests sediments, formats principalment per travertins, argiles i sorres, han quedat al descobert per l’efecte de l’erosió de la mateixa riera i ha deixat a la vista un tall de més de 8 metres de potència. D’aquesta manera, els investigadors han tingut l’oportunitat de poder realitzar diferents dotacions radiomètriques de dalt a baix de la seqüència, els resultats de les quals són molt esperançadors. Amb aquestes bones perspectives, els investigadors de l’IPHES-CERCA van decidir l’any 2019 començar un projecte a Tous, consistent en una excavació manual en forma d’un sondeig per tal de corroborar i valorar el potencial arqueològic del jaciment.

En el transcurs dels treballs efectuats durant les campanyes anteriors, amb la recuperació d’abundant material lític i ceràmic del neolític, ja es va poder comprovar que el jaciment tenia gran interès. En aquest sentit, el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Tous, Oriol Ribera, ha destacat que el jaciment de Cal Sitjo té molta importància arqueològica “aquest jaciment pot ser clau per desenterrar secrets històrics i enriquir el coneixement sobre el passat de la regió”.

La intervenció arqueològica al jaciment de Cal Sitjo s’emmarca en el projecte quadriennal Territoris Prehistòrics de l’Anoia (2022-2025) aprovat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La campanya està finançada pel Departament de Cultura, per l’AGAUR, el Ministeri de Ciència i Investigació i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous i compta amb el suport de l’associació Amics de Sant Martí de Tous i, sobretot, al propietari dels terrenys, Jordi Casellas. En aquest sentit, el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Tous, Oriol Ribera, s’ha mostrat molt agraït “és un luxe comptar amb els tècnics de l’IPHES treballant en el jaciment de Cal Sitjo” i ha destacat que es tracta d’un jaciment de cabdal importància arqueològica “ens proporcionarà una visió única de la història local i del desenvolupament de les civilitzacions antigues. A través de les seves restes, podrem comprendre millor com vivien les comunitats passades, les seves activitats i la seva evolució cultural”.