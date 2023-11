Protecció Civil activa les alertes VENTCAT i PROCICAT per la previsió de forts vents i onatge

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest matí l’Alerta del Pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya VENTCAT per la previsió demà de fort vent a tota Catalunya, i l’Alerta del Pla territorial de protecció civil de Catalunya PROCICAT per fort onatge davant de la previsió de fort onatge a tot el litoral català, a partir de demà dijous.

Ventades

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), es preveu un episodi de fort vent amb ratxes que superaran els 72 km/h. Les ventades començaran ja aquesta tarda a la zona del Pirineu i demà s’estendran per tot el territori. El vent serà de component oest.

Episodi de fort onatge

El Servei Meteorològic de Catalunya informa que a partir de dijous al matí, les onades podran superar els 4 metres (mar brava) a tot el litoral català i amb més probabilitat al litoral central i el sud de la Costa Brava (el Baix Empordà i la Selva). Hi haurà notable mar de fons de component sud.

Consells d’autoprotecció

Protecció Civil recorda que cal extremar especialment les precaucions en la conducció i també en totes les activitats que es realitzin a l’aire lliure, evitant sobretot les zones boscoses on podrien caure branques o arbres.

A més, també a nivell urbà cal ser molt prudent amb la possible caiguda d’elements estructurals a la via pública. A nivell preventiu, cal retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent. Tampoc és segur protegir-se darrera de murs o cartells publicitaris si no són estables.

Quant a l’onatge, Protecció Civil de la Generalitat recomana tenir molta cura a les zones portuàries, espigons i en les activitats que es realitzin prop de la costa. Cal respectar els tancaments dels accessos al litoral que es realitzin amb caràcter preventiu per seguretat. Encara que no hi hagi indicis de perillositat, sigueu prudents. Eviteu anar a fer fotografies o mirar com trenquen les onades i no us poseu en perill ni a vosaltres ni a qui us estigui acompanyant. Trobareu tots aquests consells a interior.gencat.cat/onatge

Es recomana fer seguiment de l’evolució meteorològica al perfil del @meteocat i seguir els consells i les possibles incidències a través del twitter @emergenciescat.