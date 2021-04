Els sindicats convoquen diverses manifestacions del Primer de Maig

CCOO de Catalunya sortirà al carrer aquest 1 de Maig amb el lema: ‘El país està en deute amb la gent treballadora. Ara toca’. Després de més d’un any de crisi sanitària i econòmica, moltes persones es troben avui en situació de necessitat.

“El reconeixement als treballadors i les treballadores s’ha de concretar en la millora de les seves condicions de treball. El país té un deute amb la seva gent treballadora. Una vegada consolidat el procés de vacunació, és urgent posar en marxa l’agenda social pendent i compromesa amb els agents socials i amb la ciutadania. És el que toca i ho exigim com a primera força social de casa nostra”, expliquen els sindicats majoritaris.

Per a UGT i Comissions Obreres, “tornem a reivindicar la centralitat del treball. Urgeix derogar la reforma laboral del 2012, per posar fi a la dualitat del mercat de treball, l’excés de contractació temporal, l’atur juvenil, recuperar la ultraactivitat dels convenis col·lectius o que els sectorials recuperin la seva referència de mínims. Que es regulin les contractes i subcontractes perquè les persones que treballen en activitats externalitzades tinguin garantits drets i no s’utilitzi aquesta pràctica com a dumping i baixada de condicions laborals”.

El 2019, CCOO i UGT van organitzar a Igualada un acte commemoratiu del Dia Internacional del Treball, acompanyat d’un vermut obrer que va ser un èxit de convocatòria. Van assistir-hi destacades personalitats del món social i polític.

Enguany l’acte a la capital de l’Anoia, respectant les distàncies de seguretat i les mesures sanitàries, serà una concentració en l’àmbit de tota la Vegueria Penedès al mateix lloc dels darrers anys (Passeig Verdaguer alçada c/ Sant Magí), a les 11 del matí, on es llegirà el manifest unitari i hi hauran diferents intervencions. “Hem de continuar reivindicant els drets a la igualtat, a l’ocupació, als salaris i les pensions dignes, a la protecció social, protegir teixit productiu … I tot plegat, és especialment important a l’Anoia que pateix aquesta dura crisi amb intensitat”, expliquen els sindicats.

La Intersindical fa actes a Igualada i Piera

El sindicat independentista Intersindical també farà activitats a l’Anoia, a Igualada i a Piera. Des d’aquesta organització defensen “la reducció de la jornada laboral, la fixació d’un Salari Mínim Interprofessional català de 1300€, la titularitat pública dels serveis bàsics, avançar cap a un model productiu sostenible, la implementació d’una renda bàsica universal, garantir pensions dignes i la reducció de l’edat de jubilació, així com el blindatge de la llengua als centres de treball. Aquest es el futur que volem construir des del sindicalisme independentista, un futur forjat des de la solidaritat mútua i l’organització col·lectiva, al servei del país i de la gent treballadora”.

L’acte a Igualada es farà també demà dissabte a les 12h, a la cantonada del carrer Sant Magí amb el del Clos, on intervindran: Martí Claret (membre de la Unió Territorial de l’Anoia i del Secretariat Nacional de l’Assemblea), Marina Llansana (activista represaliada i exvicepresidenta d’Òmnium Cultural) i Jordi Pons (Portaveu Comarcal de la Intersindical a l’Anoia).

A Piera, la concentració i acte polític a les 18h al carrer de la Plaça (davant de l’Ajuntament), on intervindran: Rosa Poch, coordinadora comarcal de l’Assemblea i Anna Castro, membre del secretariat de la Intersindical a l’Anoia.

Aquest 1 de Maig, la Intersindical també s’ha coordinat amb diferents nuclis de l’ANC amb la plataforma Alcem-nos sota el lema: “Alcem-nos per la República dels drets socials” , que a l’Anoia consistirà en el desplegament de pancartes a diferents llocs com Capellades, Vilanova, Piera o Igualada.